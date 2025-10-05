Поддержите нас UA
Мужчину ждал сюрприз, когда он нашел потерянный кошелек на улице (видео)

Мужчину ждал сюрприз, когда он нашел потерянный кошелек на улице
Мужчина обнаружил потерянный кошелек известной марки, но его ждала неожиданность | Фото: Freepik

Житель одного мегаполиса заметил на обочине потерянный кошелек, намереваясь вернуть его законному владельцу. Но когда он начал смотреть в него, то его ждала неожиданность.

Оказалось, что насколько реалистичное изображение портмоне было красивым принтом одного из местных ресторанов, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик стал популярным на платформе — набрал более 51 тыс. реакций. На кадрах короткого видео заметно, что мужчина замечает потерянный кошелек с логотипом известной марки и подбирает его.

Явно намереваясь взглянуть, что там внутри, мужчина раскрывает поднятый предмет. Через мгновение, когда заметно отделение для карточек, он пытается взглянуть в секцию с купюрами.

Но оказалось, что это была невероятно хорошо продуманная оптическая иллюзия — мужчина раскрывает и понимает, что это был обычный флаер одного из ресторанов. На нем, вероятно, приглашают в заведение на празднование или событие, акцию или промокампанию.

Известно, что ролик был снят в конце или в начале августа этого года в Южной Корее. Об этом свидетельствует характерная надпись даты 2/8 (то есть, 2 августа) и хангиль, азбука корейского языка.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи посмеялись и похвалили одновременно качественную работу рекламщиков. Больше всего предпочтений получили следующие реплики:

  • "Шикарная реклама, шикарно сделано!";
  • "Вот сам бы поднял и подумал, что это кошелек";
  • "Жаль, что это только флаер. Но все получилось очень красиво — принт, задумка и реализация";
  • "Когда ты тянешься за кошельком Ив-Сен Лоран, а тебя местный ресторан приглашает на кимчи".

