Мужчину ждал сюрприз, когда он нашел потерянный кошелек на улице (видео)

Житель одного мегаполиса заметил на обочине потерянный кошелек, намереваясь вернуть его законному владельцу. Но когда он начал смотреть в него, то его ждала неожиданность.

Оказалось, что насколько реалистичное изображение портмоне было красивым принтом одного из местных ресторанов, как видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик стал популярным на платформе — набрал более 51 тыс. реакций. На кадрах короткого видео заметно, что мужчина замечает потерянный кошелек с логотипом известной марки и подбирает его.

Явно намереваясь взглянуть, что там внутри, мужчина раскрывает поднятый предмет. Через мгновение, когда заметно отделение для карточек, он пытается взглянуть в секцию с купюрами.

Но оказалось, что это была невероятно хорошо продуманная оптическая иллюзия — мужчина раскрывает и понимает, что это был обычный флаер одного из ресторанов. На нем, вероятно, приглашают в заведение на празднование или событие, акцию или промокампанию.

Известно, что ролик был снят в конце или в начале августа этого года в Южной Корее. Об этом свидетельствует характерная надпись даты 2/8 (то есть, 2 августа) и хангиль, азбука корейского языка.

В комментариях к популярному ролику, пользователи посмеялись и похвалили одновременно качественную работу рекламщиков. Больше всего предпочтений получили следующие реплики:

"Шикарная реклама, шикарно сделано!";

"Вот сам бы поднял и подумал, что это кошелек";

"Жаль, что это только флаер. Но все получилось очень красиво — принт, задумка и реализация";

"Когда ты тянешься за кошельком Ив-Сен Лоран, а тебя местный ресторан приглашает на кимчи".

