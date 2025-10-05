Чоловіка чекав сюрприз, коли він знайшов утрачений гаманець на вулиці (відео)

Мешканець одного мегаполісу помітив на узбіччі загублений гаманець, маючи намір повернути його законному власнику. Та коли він почав дивитися в нього, то його чекала несподіванка.

Виявилося, що наскільки реалістичне зображення портмоне було гарним принтом одного з місцевих ресторанів, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик став популярним на платформі — набрав понад 51 тис. реакцій. На кадрах короткого відео помітно, що чоловік помічає загублений гаманець з логотипом відомої марки та підбирає його.

Явно маючи намір поглянути, що там усередині, чоловік розкриває піднятий предмет. За мить, коли помітно відділення для карток, він намагається поглянути до секції з купюрами.

Та виявилося, що це була неймовірно добре продумана оптична ілюзія — чоловік розкриває і розуміє, що це був звичайний флаєр одного з ресторанів. На ньому, ймовірно, запрошують до закладу на святкування чи подію, акцію або промокампанію.

Наразі відомо, що ролик було знято наприкінці чи на початку серпня цього року в Південній Кореї. Про це свідчить характерний напис дати 2/8 (тобто, 2 серпня) та хангиль, абетка корейської мови.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі посміялися та похвалили водночас якісну роботу рекламників. Найбільше вподобань отримали наступні репліки:

"Шикарна реклама, шикарно зроблено!";

"От сам би підійняв і подумав, що то гаманець";

"Шкода, що це лише флаєр. Але все вийшло дуже красиво — принт, задумка та реалізація";

"Коли ти тягнешся за гаманцем Ів-Сен Лоран, а тебе місцевий ресторан запрошує на кімчі".

