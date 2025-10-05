Чоловіка чекав сюрприз, коли він знайшов утрачений гаманець на вулиці (відео)

Підтримайте нас RU
СвітФан

Чоловіка чекав сюрприз, коли він знайшов утрачений гаманець на вулиці
Чоловік виявив загублений гаманець відомої марки, але його чекала несподіванка | Фото: Freepik

Мешканець одного мегаполісу помітив на узбіччі загублений гаманець, маючи намір повернути його законному власнику. Та коли він почав дивитися в нього, то його чекала несподіванка.

Виявилося, що наскільки реалістичне зображення портмоне було гарним принтом одного з місцевих ресторанів, як видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик став популярним на платформі — набрав понад 51 тис. реакцій. На кадрах короткого відео помітно, що чоловік помічає загублений гаманець з логотипом відомої марки та підбирає його.

Явно маючи намір поглянути, що там усередині, чоловік розкриває піднятий предмет. За мить, коли помітно відділення для карток, він намагається поглянути до секції з купюрами.

Та виявилося, що це була неймовірно добре продумана оптична ілюзія — чоловік розкриває і розуміє, що це був звичайний флаєр одного з ресторанів. На ньому, ймовірно, запрошують до закладу на святкування чи подію, акцію або промокампанію.

Наразі відомо, що ролик було знято наприкінці чи на початку серпня цього року в Південній Кореї. Про це свідчить характерний напис дати 2/8 (тобто, 2 серпня) та хангиль, абетка корейської мови.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі посміялися та похвалили водночас якісну роботу рекламників. Найбільше вподобань отримали наступні репліки:

  • "Шикарна реклама, шикарно зроблено!";
  • "От сам би підійняв і подумав, що то гаманець";
  • "Шкода, що це лише флаєр. Але все вийшло дуже красиво — принт, задумка та реалізація";
  • "Коли ти тягнешся за гаманцем Ів-Сен Лоран, а тебе місцевий ресторан запрошує на кімчі".

