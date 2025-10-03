Гриль за 177 км от дома: пилот самолета шокировал новым гастрономическим турне (видео)

Британский пилот Гарман Сингх открыл в себе гоби к гастрономическим поездкам, будучи пилотом небольшого самолета. В своих роликах, которые получили положительные отзывы в сети, он показывает путешествия в различные локации и заведения.

На этот раз мужчина преодолел почти 180 километров ради любимого микса из гриля из ресторана Soho Tavern в Бирмингеме, говорится в ролике пилота в Instagram.

Мистер Сингх рассказывает, что в то утро просто прыгнул в самолет и пролетел на 45 минут ради фирменного блюда из Soho Tavern. После приземления 25-летний парень взял такси прямо к ресторану, чтобы удовлетворить свои желания.

Фирменное блюдо заведения включает тандури панир, чили панир, овощные полоски кебаба и вегетарианскую "курицу" чили. Сам Гарман говорит, что каждая миля поездки стоила того.

Он выехал из дома и взлетел с ближайшего аэродрома Денгем на окраине Апсбриджа, на западе Лондона. Впоследствии мистер Гарман провел в Бирмингеме всего два часа, после чего улетел обратно домой.

"Это мой любимый ресторан. Я люблю тамошний микс-гриль, и мне захотелось его. Я люблю летать и являюсь огромным фанатом еды, поэтому решил совместить два хобби. Это того стоило", — сказал Гарман изданию What's the Jam.

Сам гражданский служащий научился летать два года назад и управляет легким самолетом. В своих роликах он показывает новые гастрономические приключения, совмещая две страсти — летать и вкусно поесть.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику господина Сингха, юзеры одобрительно отнеслись к восторгу мужчины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Люблю эту преданность";

"Это четко и круто";

"Бирмингем — это место, где надо быть";

"Это не самолет становится тяжелее. Личный вес и баланс, друг";

"Ты просто чёткий, чувак".

