Гриль за 177 км від дому: пілот літака шокував новим гастрономічним турне (відео)

Британський пілот Гарман Сінгх відкрив у себе гобі до гастрономічних поїздок, будучи пілотом невеликого літака. У своїх роликах, які отримали схвальні відгуки в мережі, він показує подорожі до різних локацій та закладів.

Цього разу чоловік подолав майже 180 кілометрів заради улюбленого міксу з грилю з ресторану Soho Tavern у Бірмінгемі, йдеться в ролику пілота в Instagram.

Містер Сінгх розповідає, що того ранку просто стрибнув у літак і пролетів на 45 хвилин заради фірмової страви з Soho Tavern. Після приземлення 25-річний хлопець взяв таксі прямо до ресторану, щоб задовольнити свої бажання.

Фірмова страва закладу містить тандурі панір, чилі панір, овочеві смужки кебаба та вегетаріанську "курку" чилі. Сам Гарман каже, що кожна миля поїздки була варта того.

Він виїхав з дому й злетів із найближчого аеродрому Денгем на околиці Апсбриджа, на заході Лондона. Згодом містер Гарман провів у Бірмінгемі лише дві години, після чого полетів назад додому.

"Це мій улюблений ресторан. Я люблю тамтешній мікс-гриль, і мені закортіло його. Я люблю літати і є величезним фанатом їжі, тож вирішив поєднати два хобі. Це було того варте", — сказав Гарман виданню What’s the Jam.

Сам цивільний службовець навчився літати два роки тому й керує легким літаком. У своїх роликах він показує нові гастрономічні пригоди, поєднуючи дві пристрасті — літати та смачно попоїсти.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика пана Сінгха, юзери схвально поставилися до захоплення чоловіка. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Люблю цю відданість";

"Оце чітко та круто";

"Бірмінгем — це місце, де треба бути";

"Це не літак стає важчим. Особиста вага й баланс, друже";

"Ти просто чьоткий, чуваче".

