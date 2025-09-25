Жінка подолала майже 3900 км заради однієї дивної кулінарної забаганки (фото)

35-річна шеф-кухарка з Лондона Кейт Такач полюбляє солодке, особливо рідкісні цукерки Ferrero Rocher Pocket Coffee. Тому аби поповнити запаси ласощів, жінка наважилася на одноденний екстремальний» переліт із Лондона до румунського міста Клуж-Напока.

Жінка говорить, що її друзі вважають мешканку Лондона "божевільною" заради цієї примхи, пише New York Post.

Журналісти повідомляють, що Кейт розпочала свій тур відразу після роботи, близько 22:00, і вже о 3:15 ранку за місцевим часом приземлилася на батьківщині — в румунському Клужі. День вона провела активно: крім головної місії — придбати заповітний шоколад, — встигла прогулятися містом, зробити покупки та купити магніт на холодильник як сувенір.

О 22:00 того ж дня вона вже летіла назад і близько першої тридцяти ночі була вдома в Лондоні. Уся "шоколадна експедиція" разом із перельотом та покупками обійшлася приблизно у 150 доларів (6220 грн).

"Усі вважали мене божевільною. Дехто казав, що частину цих солодощів можна знайти й у лондонських румунських крамницях. Але головне — це ті самі Ferrero Rocher Pocket Coffee, яких у Британії просто немає. Спробуйте — і потім ще подякуєте мені", — іронізує дівчина.

Кейт наважалися на велике турне заради цукерок Фото: Jam Press Цукерки Ferrero Rocher Pocket Coffee Фото: Jam Press

Для Кейт це не перший такий спонтанний політ: у неї вже 17 подібних "екстремальних" одноденних мандрівок і нові вже в планах. Вона зізнається, що їй подобається "відкривати нові місця та відчувати адреналін".

"Це чудова нагода побачити іншу країну з мінімальними витратами. А ще — це незрівнянне задоволення, коли я повертаюся додому зі своїм магнітом на пам’ять", — говорила румунка.

Затримки рейсів трапляються рідко, а сама Кейт упевнена — її маленькі гастрономічні пригоди того варті. Також визнає, що після таких поїздок вона почувається задоволеною та щасливою.

"Чи я щаслива й задоволена? Абсолютно. Чи зроблю це знову? Однозначно так!" — усміхається вона.

