Женщина преодолела почти 3900 км ради одной странной кулинарной прихоти (фото)

35-летняя шеф-повар из Лондона Кейт Такач любит сладкое, особенно редкие конфеты Ferrero Rocher Pocket Coffee. Поэтому чтобы пополнить запасы лакомства, женщина решилась на однодневный "экстремальный" перелет из Лондона в румынский город Клуж-Напока.

Женщина говорит, что ее друзья считают жительницу Лондона "сумасшедшей" ради этой прихоти, пишет New York Post.

Журналисты сообщают, что Кейт начала свой тур сразу после работы, около 22:00, и уже в 3:15 утра по местному времени приземлилась на родине — в румынском Клуже. День она провела активно: помимо главной миссии — приобрести заветный шоколад, — успела прогуляться по городу, сделать покупки и купить магнит на холодильник в качестве сувенира.

В 22:00 того же дня она уже летела обратно и около часа тридцати ночи была дома в Лондоне. Вся "шоколадная экспедиция" вместе с перелетом и покупками обошлась примерно в 150 долларов (6220 грн).

"Все считали меня сумасшедшей. Некоторые говорили, что часть этих сладостей можно найти и в лондонских румынских магазинах. Но главное — это те самые Ferrero Rocher Pocket Coffee, которых в Британии просто нет. Попробуйте — и потом еще поблагодарите меня", — иронизирует девушка.

Для Кейт это не первый такой спонтанный полет: у нее уже 17 подобных "экстремальных" однодневных путешествий и новые уже в планах. Она признается, что ей нравится "открывать новые места и испытывать адреналин".

"Это прекрасная возможность увидеть другую страну с минимальными затратами. А еще — это несравненное удовольствие, когда я возвращаюсь домой со своим магнитом на память", — говорила румынка.

Задержки рейсов случаются редко, а сама Кейт уверена — ее маленькие гастрономические приключения того стоят. Также признает, что после таких поездок она чувствует себя довольной и счастливой.

"Счастлива ли я и довольна? Абсолютно. Сделаю ли я это снова? Однозначно да!" — улыбается она.

