"Очень по ним скучала": женщина бросила жениха ради жизни с 38 куклами

Профессиональная черевомовница Эйприл Брукер разошлась с женихом, потому что он не мог выдержать жизнь в доме с 38 куклами, а женщина отказалась с ними расставаться.

Эйприл продолжает искать любовь, но утверждает, что ее коллекция кукол стоимостью 400 000 долларов заставляет потенциальных партнеров чувствовать угрозу и страх, пишет Daily Star.

"Я уже смирилась с тем, что не найду идеального мужчину. Я просто отчаянно ищу кого-то приемлемого", — пояснила 41-летняя женщина.

Куклы всегда путешествуют и выступают с ней, а также живут в ее доме. Именно куклы являются причиной разрыва ее последних серьезных отношений, когда бывший жених заставил ее выбирать между ним и куклами.

"Он заставил меня спрятать их под кроватью на год. Я очень по ним скучала. Через год я заглянула под кровать и увидела там одну из своих кукол, Мэй. Так что я пошла на кухню с Мэй на руках, и все. Я выбрала кукол. Не жалею", — рассказала Эйприл.

Женщина уточнила, что у кукол есть своя отдельная комната в доме, а в будущем она постарается обеспечить каждой кукле свою комнату.

Эйприл Брукер с куклами за столом Фото: Daily Star

"Они ходят со мной в магазин, они в студии, они в баре. Люди разговаривают с ними, как с живыми, как с моими друзьями. Они ходят со мной повсюду", — отметила Эйприл.

При этом мужчины не всегда знают, как к ним относиться, а оставлять их дома, чтобы их не отпугивать, Эйприл отказывается.

"Мои куклы всегда ходят со мной повсюду", — подчеркнула женщина.

Эйприл Брукер с куклой в машине Фото: Daily Star

По ее словам, куклы составляют ей компанию, но она признается, что одиночество все равно донимает. Поэтому Эйприл продолжает поиски любимого, который не будет комплексовать и свободно будет чувствовать себя рядом с 38 куклами.

