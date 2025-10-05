"Дуже за ними сумувала": жінка кинула нареченого заради життя з 38 ляльками

Професійна черевомовниця Ейпріл Брукер розійшлась з нареченим, бо він не міг витримати життя у будинку з 38 ляльками, а жінка відмовилась з ними розставатись.

Ейпріл продовжує шукати кохання, але стверджує, що її колекція ляльок вартістю 400 000 доларів змушує потенційних партнерів відчувати загрозу та страх, пише Daily Star.

"Я вже змирилася з тим, що не знайду ідеального чоловіка. Я просто відчайдушно шукаю когось прийнятного", — пояснила 41-річна жінка.

Ляльки завжди подорожують та виступають з нею, а також живуть у її будинку. Саме ляльки є причиною розриву її останніх серйозних стосунків, коли колишній наречений змусив її вибирати між ним і ляльками.

"Він змусив мене сховати їх під ліжком на рік. Я дуже за ними сумувала. Через рік я заглянула під ліжко і побачила там одну зі своїх ляльок, Мей. Тож я пішла на кухню з Мей на руках, і все. Я вибрала ляльок. Не шкодую", — розповіла Ейпріл.

Жінка уточнила, що у ляльок є своя окрема кімната у будинку, а в майбутньому вона намагатиметься забезпечити кожній ляльці свою кімнату.

"Вони ходять зі мною в магазин, вони в студії, вони в барі. Люди розмовляють з ними, як з живими, як з моїми друзями. Вони ходять зі мною всюди", — зазначила Ейпріл.

Водночас чоловіки не завжди знають, як до них ставитися, а залишати їх вдома, щоб їх не відлякувати, Ейпріл відмовляється.

"Мої ляльки завжди ходять зі мною всюди", — наголосила жінка.

За її словами, ляльки складають їй компанію, але вона зізнається, що самотність все одно дошкуляє. Тому Ейпріл продовжує пошуки коханого, який не буде комплексувати та вільно почуватиметься поряд з 38 ляльками.

