Мужчина пригласил бывшую брата на ужин: тот рассказал неприятную правду о ней (фото)

Житель США приехал на семейный обед и был шокирован от того, что увидел там свою бывшую девушку Сэм. Оказалось, что ее пригласил его брат, а герой истории решил оборвать молчание и рассказать неприятную правду вслух.

Related video

Американец говорит, что притворное понимание брата и поведение бывшей, фактически "развязали ему язык", говорится в заметке мужчины в Reddit.

Он пишет, что разошелся с Сэм после того, как она толкнула мужчину и тот разбил себе голову. Несмотря на это, она не извинилась перед своим партнером за этот поступок и настаивала, что "ничего страшного не произошло".

"Я тогда не рассказал никому, кроме своей бывшей терапевтки, почему мы разошлись — и из-за стыда, и из-за того, что когда я поделился с ней этим, она сказала, что мужчины, которые заявляют, что подверглись физическому насилию от женщин, в 90% случаев врут, чтобы скрыть собственное агрессивное поведение. После этого я решил вообще никому об этом не говорить", — вспоминает американец.

Впоследствии оказалось, что его младший брат всегда хорошо относился к Сэм. Когда тот вернулся с учебы из-за границы, то начал активно дружить с этой девушкой.

"Я сказал ему, что мне это неприятно, но он ответил, что я не могу указывать ему, с кем дружить. Тогда я хотел рассказать ему, почему мы разошлись, потому что был уверен: узнав правду, он не захочет с ней иметь дело. Но он пригласил ее к нам на ужин, вот тогда решил сказать все как было", — рассказывает мужчина.

Ужин превратился в конфликт в семье Фото: Getty Images

Поэтому он сначала рассказал все сестре, а потом родителям. Но это мужчина сделал так, чтобы это слышала бывшая и ее брат при свидетелях.

"Сначала моя сестра дала Сэму билет на одно событие, но я сказал, что мне от этого неловко. Она ответила, что не считает справедливым, чтобы я запрещал брату дружить с кем-то только потому, что когда-то встречался с этим человеком. Семья ее сначала поддержала, и вот тут я вскипел и начал при всех говорить, почему мы разошлись с Сэм", — рассказывает американец.

После услышанного, воцарилась тишина, а бывшая довольно быстро ушла. Впоследствии вся семья после ужина согласилась, что Сэм не должна появляться ни на каких мероприятиях, и сестра отменила билет. Впоследствии отец упрекал младшего брата, что это дико — общаться с женой брата, и даже зная, что она сделала с ним.

"Теперь брат очень зол на меня. Он сказал, что я манипулятор и лжец. Я ответил, что имею право делиться своим прошлым опытом с семьей. Он заявил, что это было бы справедливо, если бы я сделал это не с целью повлиять на его решение. По его мнению, я пытаюсь заставить его прекратить дружбу с ней, а это — контроль и манипуляция, поэтому оказывается, что я теперь виноват", — говорит мужчина, добавив, что не знает, был ли прав так поступить.

Что говорят в сети

В комментариях к сообщению, большинство пользователей категорически убеждены, что брат главного героя крутит с его бывшей не просто так. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я очень рад, что твоя семья, кроме брата, отнеслась к этому серьезно";

"Похоже, твоя бывшая просто мстит, сблизившись с твоим братом";

"Извини, но твой брат просто хочет с ней переспать. Она ему забила баки, а этот идиот не понимает даже";

"Твой брат — просто тупой. Он думает, что переспит с ней, а по факту, она его использует и выбросит как вещь";

"Похоже, твой брат ведет себя как полный идиот. Если у него дружба с бывшей его брата, то он либо болен на голову, либо явно что-то задумал".

Ранее Фокус рассказывал о том, почему нам нравятся те, кто напоминает бывших. Психологи называют это "эффектом двойника" и объясняют, почему знакомые черты так привлекают.

Впоследствии стало известно, что пара развелась из-за конфликта между собакой и кошкой. В семейном суде города Бхопал (Индия) рассматривают необычное дело о разводе.