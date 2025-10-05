Чоловік запросив колишню брата на вечерю: той розповів неприємну правду про неї (фото)

Мешканець США приїхав на сімейний обід і був шокований від того, що побачив там свою колишню дівчину Сем. Виявилося, що її запросив його брат, а герой історії вирішив обірвати мовчанку та розповісти неприємну правду вголос.

Американець говорить, що вдаване розуміння брата та поведінка колишньої, фактично "розв'язали йому язика", йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Він пише, що розійшовся з Сем після того, як вона штовхнула чоловіка і той розбив собі голову. Попри це, вона не перепросила у свого партнера за цей вчинок і наполягала, що "нічого страшного не сталося".

"Я тоді не розповів нікому, окрім своєї колишньої терапевтки, чому ми розійшлися — і через сором, і через те, що коли я поділився з нею цим, вона сказала, що чоловіки, які заявляють, що зазнали фізичного насильства від жінок, у 90% випадків брешуть, щоб приховати власну агресивну поведінку. Після цього я вирішив узагалі нікому про це не говорити", — згадує американець.

Згодом виявилося, що його молодший брат завжди добре ставився до Сем. Коли той повернувся з навчання з-за кордону, то почав активно дружити з цією дівчиною.

"Я сказав йому, що мені це неприємно, але він відповів, що я не можу вказувати йому, з ким дружити. Тоді я хотів розповісти йому, чому ми розійшлися, бо був певен: дізнавшись правду, він не захоче з нею мати справу. Але він запросив її до нас на вечерю, ось тоді вирішив сказати все як було", — розповідає чоловік.

Тому він спочатку розповів усе сестрі, а потім батькам. Але це чоловік зробив так, аби це чула колишня та її брат при свідках.

"Спочатку моя сестра дала Сем квиток на одну подію, але я сказав, що мені від того ніяково. Вона відповіла, що не вважає справедливим, аби я забороняв братові дружити з кимось лише тому, що колись зустрічався з цією людиною. Родина її спочатку підтримала, і ось тут я скипів і почав при всіх говорити, чому ми розійшлися з Сем", — переповідає американець.

Після почутого, запанувала тиша, а колишня доволі швидко пішла. Згодом уся родина після вечері погодилася, що Сем не повинна з’являтися на жодних заходах, і сестра скасувала квиток. Згодом батько докоряв молодшому брату, що це дико — спілкуватися з жінкою брата, і навіть знаючи, що вона зробила з ним.

"Тепер брат страшенно злий на мене. Він сказав, що я маніпулятор і брехун. Я відповів, що маю право ділитися своїм минулим досвідом із родиною. Він заявив, що це було б справедливо, якби я зробив це не з метою вплинути на його рішення. На його думку, я намагаюся змусити його припинити дружбу з нею, а це — контроль і маніпуляція, тож виявляється, що я тепер винуватий", — каже чоловік, додавши, що не знає, чи мав рацію так учинити.

Що кажуть в мережі

У коментарях до допису, більшість користувачів категорично переконані, що брат головного героя крутить з його колишньою не просто так. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я дуже радий, що твоя сім’я, крім брата, поставилася до цього серйозно";

"Схоже, твоя колишня просто мститься, зблизившись із твоїм братом";

"Вибач, але твій брат просто хоче з нею переспати. Вона йому забила баки, а цей йолоп не тямить навіть";

"Твій брат — просто тупий. Він думає, що переспить з нею, а по факту, вона його використає і викине як річ";

"Схоже, твій брат поводиться як повний ідіот. Якщо в нього дружба з колишньою його брата, то він або хворий на голову, або явно щось замислив".

