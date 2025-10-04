"Побачення з двійниками": чому нам подобаються ті, хто нагадує колишніх

Знаменитості, друзі та навіть ми самі часто обираємо партнерів, схожих на тих, з ким були раніше. Психологи називають це "ефектом двійника" й пояснюють, чому знайомі риси так приваблюють.

Related video

Мати "свій тип" — наприклад, високий брюнет із бородою — це одне. Але інша річ, коли людина починає зустрічатися з кимось, хто так нагадує колишнього, що їх можна прийняти за близнюків. Це явище отримало назву "побачення з двійником", пише Huffpost.

Знаменитості зустрічаються з партнерами, схожими на колишніх

Прикладів серед знаменитостей вистачає. Нещодавно сенатор США Корі Букер (Демократична партія, Нью-Джерсі) оголосив у Instagram про заручини з агенткою з нерухомості Алексіс Льюїс. Її схожість із його екскоханою, акторкою Розаріо Доусон, вразила публіку.

"Я подумав, що це Розаріо! А потім прочитав підпис", — написав один із користувачів.

Ще один приклад — Каньє Вест. Після розлучення з Кім Кардаш’ян репер зустрічав жінок, які дуже нагадували зірку реаліті. У 2022 році він навіть одружився з австралійською дизайнеркою Біанкою Цензорі, яка має разючу схожість із Кім.

Побачення з "двійниками"

Схоже трапляється і поза світом знаменитостей. 28-річна Кейтлін розповіла, що її два колишні після розриву почали зустрічатися з брюнетками з блакитними очима, які легко могли б видати себе за її "сестер".

"У дружини мого колишнього така ж форма обличчя, колір очей і волосся, подібний стиль макіяжу. Вона навіть працює в суміжній сфері: я косметолог, а вона робить манікюр", — поділилася дівчина.

Спершу їй це здавалося дивним, але згодом вона усвідомила, що й сама обирає хлопців, схожих на своїх ексів: темноволосих, високих і в окулярах.

На її думку, така схожість підсвідомо створює "бонус довіри".

"Я не думаю, що це навмисно, але знайомий типаж викликає відчуття безпеки та знайомості", — пояснила вона.

Ми часто обираємо партнерів, схожих на тих, з ким були раніше Фото: Unsplash

27-річний Ксав’єр дізнався від друзів, що його колишня зустрічається з хлопцем, який виглядає точнісінько як він сам.

"У нього така ж зачіска, тату, музичні інтереси, навіть стиль хобі. Якби не це, ми могли б стати друзями", — сказав він.

Попри неприємні відчуття, Ксав’єр визнає: у кожного є свої вподобання.

"Це як у братстві: хлопці знову і знову обирають один і той самий тип дівчат", — додав він.

Що кажуть науковці

Психологи пояснюють, що це явище має еволюційні корені.

"Дослідження показують: люди зазвичай обирають партнерів, які схожі на них самих, а не тих, хто кардинально відрізняється", — пояснив Гленн Гехер, професор психології та директор програми еволюційних студій у Державному університеті Нью-Йорка в Нью-Пальці.

Пол Іствік, професор психології з Каліфорнійського університету в Девісі, додав, що важливу роль відіграє й демографія.

"Ми зазвичай знайомимося з тими, хто живе поруч, а отже, має схожі риси та соціальні фактори", — зазначив він.

Також існує феномен асортиментного добору (assortative mating) — люди часто обирають партнерів, які навіть зовні нагадують їх самих.

"Гени, схожі на наші, але водночас достатньо різні, можуть бути оптимальними для успіху потомства", — пояснила соціальний психолог Мадлен Фужер.

Ба більше, знайомі обличчя нам просто легше обробляти на рівні мозку, тож вони викликають більше довіри.

Хоча у кожного є "свій тип", це не означає, що людина не може "зламати" його заради особливого партнера. Як зазначає сваха Блейн Андерсон із Техасу: "Клієнти завжди кажуть: хочу блондинку, спортивну, з певними параметрами. Але врешті вони погоджуються на побачення з брюнеткою зовсім іншого типажу".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Письменниця кинула кар'єру в місті й переїхала на ферму заради кохання.

Одна дівчина розповіла, що йшла на побачення з чоловіком, до якого мала доволі сильну симпатію. Однак те, що відбулося під час зустрічі, змінило її думку про нього, а сама зустріч перетворилася на повний провал.

Крім того, 25-річна Лорен Суонсон зі США познайомила хлопця зі своїми батьками, сестрою і навіть собакою просто біля дверей будинку перед їхнім першим побаченням. Несподіване рішення стало вірусним у мережі.