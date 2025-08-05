"Найкраще рішення": письменниця кинула кар'єру в місті й переїхала на ферму заради кохання (фото)

Канадська письменниця Біллі Дж. Міллер розповіла, що мала чудове життя в місті Едмонтоні, але закохалася та вирішила переїхати на ферму свого обранця в преріях, де "корів більше, ніж людей". За 15 років вона розповідає, що не шкодує про своє рішення.

Related video

Біллі Дж. Міллер розповіла для видання Bussines Insider, що мала в місті стабільну роботу в уряді, будинок і щільний світський графік. Її рішення здивувало друзів і близьких, та жінка запевняє, що переїзд на ферму змінив її уявлення про успішне та щасливе життя.

Одного вихідного дня 2009 року Біллі зустріла свого майбутнього коханого на риболовлі, а у квітні 2010 року вона зібрала речі та переїхала на його 100-річну ферму у східноцентральній частині провінції Альберта. Восени того ж року пара одружилася.

"Це було місце, де корів було більше, ніж людей, стільниковий зв'язок був нестабільним, а заходи сонця були такими красивими, що змушували мене замовкати на півслові", — розповіла жінка.

Після переїзду на ферму Біллі бачила корів частіше, ніж людей Фото: Facebook

Жінка переїхала на ферму з міста: це змінило її уявлення про щастя

За словами Біллі, переїзд був "найкращим рішенням, яке вона коли-небудь ухвалювала". В місті у неї було багато друзів і активне соціальне життя, але це не давало справжнього відчуття спільноти. Стрімкий кар'єрний розвиток не лишав їй змоги замислитися про те, чого вона хоче насправді, та фермерське життя це змінило.

Переїзд на ферму подарував Біллі Міллер відчуття спільноти Фото: Business Insider

Після переїзду жінка перетворила на бізнес свої давні захоплення: фотографію та письменництво. Біллі написала чотири книги про фермерське життя, сільських жінок, культуру та історію канадських родинних ферм.

"Я зрозуміла, що спільнота не означає мати навколо себе мільйон чи більше людей. Це означає жити серед людей, які підтримуватимуть одне одного, коли це буде важливо", — розповіла письменниця.

Фермери знають своїх сусідів, допомагають одне одному розчищати снігові замети взимку та діляться їжею, коли хтось зазнає втрат.

"Тепер я можу виховувати своїх дочок, які мають простір для бігу та вічне небо. Я працюю з дому, займаючись тим, що люблю. Крім того, я можу ділити життя з кимось, хто розуміє цінність важкої праці, простої радості, пускання коріння та спадщини", — сказала Біллі Дж. Міллер.

Дочки Біллі можуть бігати безкраїми преріями під чистим небом Фото: Business Insider

Нагадаємо, 3 серпня Фокус із посиланням на YouTube-канал Іванки Дячук розповідав про пару вчителів, які втекли з Києва в покинутий будинок дідуся в селі.

В липні видання Bussines Insider писало про жінку, яка у 38 років переїхала до будинку для літніх людей.