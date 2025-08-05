"Лучшее решение": писательница бросила карьеру в городе и переехала на ферму ради любви (фото)

Канадская писательница Билли Дж. Миллер рассказала, что имела прекрасную жизнь в городе Эдмонтоне, но влюбилась и решила переехать на ферму своего избранника в прериях, где "коров больше, чем людей". Через 15 лет она рассказывает, что не жалеет о своем решении.

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Билли Дж. Миллер рассказала для издания Bussines Insider, что имела в городе стабильную работу в правительстве, дом и плотный светский график. Ее решение удивило друзей и близких, но женщина уверяет, что переезд на ферму изменил ее представление об успешной и счастливой жизни.

В один выходной день 2009 года Билли встретила своего будущего возлюбленного на рыбалке, а в апреле 2010 года она собрала вещи и переехала на его 100-летнюю ферму в восточноцентральной части провинции Альберта. Осенью того же года пара поженилась.

"Это было место, где коров было больше, чем людей, сотовая связь была нестабильной, а закаты были такими красивыми, что заставляли меня замолкать на полуслове", — рассказала женщина.

После переезда на ферму Билли видела коров чаще, чем людей Фото: Facebook

Женщина переехала на ферму из города: это изменило ее представление о счастье

По словам Билли, переезд был "лучшим решением, которое она когда-либо принимала". В городе у нее было много друзей и активная социальная жизнь, но это не давало настоящего ощущения общности. Стремительное карьерное развитие не оставляло ей возможности задуматься о том, чего она хочет на самом деле, но фермерская жизнь это изменила.

Переезд на ферму подарил Билли Миллер ощущение общности Фото: Business Insider

После переезда женщина превратила в бизнес свои давние увлечения: фотографию и писательство. Билли написала четыре книги о фермерской жизни, сельских женщинах, культуре и истории канадских семейных ферм.

"Я поняла, что сообщество не означает иметь вокруг себя миллион или больше людей. Это значит жить среди людей, которые будут поддерживать друг друга, когда это будет важно", — рассказала писательница.

Фермеры знают своих соседей, помогают друг другу расчищать снежные заносы зимой и делятся едой, когда кто-то несет потери.

"Теперь я могу воспитывать своих дочерей, которые имеют пространство для бега и вечное небо. Я работаю из дома, занимаясь тем, что люблю. Кроме того, я могу делить жизнь с кем-то, кто понимает ценность тяжелого труда, простой радости, пускания корней и наследия", — сказала Билли Дж. Миллер.

Дочери Билли могут бегать по бескрайним прериям под чистым небом Фото: Business Insider

Напомним, 3 августа Фокус со ссылкой на YouTube-канал Иванки Дячук рассказывал о паре учителей, которые сбежали из Киева в заброшенный дом дедушки в селе.

В июле издание Bussines Insider писало о женщине, которая в 38 лет переехала в дом престарелых.