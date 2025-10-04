"Свидания с двойниками": почему нам нравятся те, кто напоминает бывших

Знаменитости, друзья и даже мы сами часто выбираем партнеров, похожих на тех, с кем были раньше. Психологи называют это "эффектом двойника" и объясняют, почему знакомые черты так привлекают.

Иметь "свой тип" — например, высокий брюнет с бородой — это одно. Но другое дело, когда человек начинает встречаться с кем-то, кто так напоминает бывшего, что их можно принять за близнецов. Это явление получило название "свидание с двойником", пишет Huffpost.

Знаменитости встречаются с партнерами, похожими на бывших

Примеров среди знаменитостей хватает. Недавно сенатор США Кори Букер (Демократическая партия, Нью-Джерси) объявил в Instagram о помолвке с агентом по недвижимости Алексис Льюис. Ее сходство с его экс-возлюбленной, актрисой Розарио Доусон, поразило публику.

"Я подумал, что это Розарио! А потом прочитал подпись", — написал один из пользователей.

Еще один пример — Канье Уэст. После развода с Ким Кардашьян рэпер встречал женщин, которые очень напоминали звезду реалити. В 2022 году он даже женился на австралийском дизайнере Бианке Цензори, которая имеет поразительное сходство с Ким.

Свидания с "двойниками"

Похожее случается и вне мира знаменитостей. 28-летняя Кейтлин рассказала, что ее два бывших после разрыва начали встречаться с брюнетками с голубыми глазами, которые легко могли бы выдать себя за ее "сестер".

"У жены моего бывшего такая же форма лица, цвет глаз и волос, подобный стиль макияжа. Она даже работает в смежной сфере: я косметолог, а она делает маникюр", — поделилась девушка.

Сначала ей это казалось странным, но со временем она осознала, что и сама выбирает парней, похожих на своих эксов: темноволосых, высоких и в очках.

По ее мнению, такое сходство подсознательно создает "бонус доверия".

"Я не думаю, что это намеренно, но знакомый типаж вызывает ощущение безопасности и знакомости", — пояснила она.

Мы часто выбираем партнеров, похожих на тех, с кем были раньше Фото: Unsplash

27-летний Ксавьер узнал от друзей, что его бывшая встречается с парнем, который выглядит точь-в-точь как он сам.

"У него такая же прическа, тату, музыкальные интересы, даже стиль хобби. Если бы не это, мы могли бы стать друзьями", — сказал он.

Несмотря на неприятные ощущения, Ксавьер признает: у каждого есть свои предпочтения.

"Это как в братстве: парни снова и снова выбирают один и тот же тип девушек", — добавил он.

Что говорят ученые

Психологи объясняют, что это явление имеет эволюционные корни.

"Исследования показывают: люди обычно выбирают партнеров, которые похожи на них самих, а не тех, кто кардинально отличается", — пояснил Гленн Гехер, профессор психологии и директор программы эволюционных исследований в Государственном университете Нью-Йорка в Нью-Пальце.

Пол Иствик, профессор психологии из Калифорнийского университета в Дэвисе, добавил, что важную роль играет и демография.

"Мы обычно знакомимся с теми, кто живет рядом, а значит, имеет схожие черты и социальные факторы", — отметил он.

Также существует феномен ассортиментного отбора (assortative mating) — люди часто выбирают партнеров, которые даже внешне напоминают их самих.

"Гены, похожие на наши, но в то же время достаточно разные, могут быть оптимальными для успеха потомства", — пояснила социальный психолог Мадлен Фужер.

Более того, знакомые лица нам просто легче обрабатывать на уровне мозга, поэтому они вызывают больше доверия.

Хотя у каждого есть "свой тип", это не значит, что человек не может "сломать" его ради особого партнера. Как отмечает сваха Блейн Андерсон из Техаса: "Клиенты всегда говорят: хочу блондинку, спортивную, с определенными параметрами. Но в конце концов они соглашаются на свидание с брюнеткой совсем другого типажа".

