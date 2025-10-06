Мужчина приобрел склад за 500 долларов: внутри его ждал огромный сюрприз (фото)

Мужчина приобрел за 500 долларов заброшенное складское помещение в американском штате Коннектикут, однако оказалось, что внутри склада стоит спортивный автомобиль.

"Этот заброшенный склад в Коннектикуте принес одну из лучших неожиданностей в виде автомобиля Dodge Challenger Hellcat", — говорится в материале издания Supercar Blondie.

Отмечается, что в 2015 году, когда этот автомобиль только поступил в производство, его начальная стоимость в США составляла около более 60 тысяч долларов.

Сам автомобиль был покрыт толстым слоем пыли, но все равно находился в отличном состоянии, а мужчине даже удалось запустить двигатель автомобиля с первого раза.

Спорткар, который был внутри склада Фото: соцмережі

Авторы материала подчеркнули, что в США регулярно проводятся подобные аукционы, на которых люди могут купить различные заброшенные складские помещения, не зная до конца торгов об их содержимом.

Отметим, что Dodge Challenger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с нагнетателем мощностью 707 л.с. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и развивать скорость до 327 км/ч.

