Чоловік придбав склад за 500 доларів: всередині його чекав величезний сюрприз (фото)
Чоловік придбав за 500 доларів занедбане складське приміщення в американському штаті Коннектикут, проте виявилось, що всередині складу стоїть спортивний автомобіль.
"Цей покинутий склад у Коннектикуті приніс одну з найкращих несподіванок у вигляді автомобіля Dodge Challenger Hellcat", — йдеться у матеріалі видання Supercar Blondie.
Зазначається, що у 2015 році, коли цей автомобіль тільки надійшов у виробництво, його початкова вартість у США становила близько понад 60 тисяч доларів.
Сам автомобіль був покритий товстим шаром пилу, але все одно перебував у відмінному стані, а чоловікові навіть вдалося запустити двигун автомобіля з першого разу.
Автори матеріалу підкреслили, що в США регулярно проводяться подібні аукціони, на яких люди можуть купити різні занедбані складські приміщення, не знаючи до кінця торгів про їхній вміст.
Зазначимо, що Dodge Challenger SRT Hellcat оснащений 6,2-літровим двигуном V8 з нагнітачем потужністю 707 к.с. Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди і розвивати швидкість до 327 км/год.
