38 часов на спасение: мужчина провел почти двое суток в океане после аварии гидроцикла (видео)

27-летний Лайонель Рамирес Кольядо, отдыхавший на Канарских островах, оказался в открытом море после поломки гидроцикла и провел почти двое суток под палящим солнцем, прежде чем его заметил пролетающий самолет.

Инцидент произошел у побережья города Хуан-Гранде на острове Гран-Канария. Лайонель отдыхал с друзьями, когда его гидроцикл отцепился от лодки. Об этом пишет Mirror.

Молодой человек прыгнул в воду, чтобы вернуть технику, сказав, что доплывет до берега самостоятельно. Однако случилась поломка, его унесло течением, и он не смог вернуться.

Когда вечером друзья заметили, что он не появился на берегу, они обратились в службы спасения. Поиски начались около 23:00, но мужчину долго не удавалось обнаружить.

По данным испанской морской спасательной службы, Лайонель провел почти двое суток, держась за свой гидроцикл. Его нашли спустя 38 часов, он сумел привлечь внимание пилота пролетающего самолета.

Мужчину описали как обезвоженного и получившего незначительные солнечные ожоги, однако он оставался в сознании и сохранял спокойствие. Его доставили на грузовое судно, а затем в больницу.

Родные мужчины с облегчением встретили его возвращение. Мать Лайонеля призналась, что все время верила в его спасение.

"Я знала, что он держится за гидроцикл, и потому не утонул. Он сделал мне лучший подарок в жизни", — отметила она.

При этом родственники раскритиковали испанские службы спасения, заявив, что поисковые работы проводились слишком близко к берегу и не велись ночью. После возвращения домой Лайонель сказал, что единственное его желание — "просто отдохнуть и посмотреть Netflix".

