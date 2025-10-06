38 годин на порятунок: чоловік провів майже дві доби в океані після аварії гідроцикла (відео)

27-річний Лайонель Рамірес Кольядо, який відпочивав на Канарських островах, опинився у відкритому морі після поломки гідроцикла і провів майже дві доби під пекучим сонцем, перш ніж його помітив літак, що пролітав повз.

Інцидент стався біля узбережжя міста Хуан-Гранде на острові Гран-Канарія. Лайонель відпочивав із друзями, коли його гідроцикл відчепився від човна. Про це пише Mirror.

Молодий чоловік стрибнув у воду, щоб повернути техніку, сказавши, що допливе до берега самостійно. Однак сталася поломка, його віднесло течією, і він не зміг повернутися.

Коли ввечері друзі помітили, що він не з'явився на березі, вони звернулися до служб порятунку. Пошуки почалися близько 23:00, але чоловіка довго не вдавалося виявити.

За даними іспанської морської рятувальної служби, Лайонель провів майже дві доби, тримаючись за свій гідроцикл. Його знайшли через 38 годин, він зумів привернути увагу пілота літака, що пролітав повз.

Чоловіка описали як зневодненого і такого, що дістав незначні сонячні опіки, проте він залишався при свідомості та зберігав спокій. Його доправили на вантажне судно, а потім до лікарні.

Рідні чоловіка з полегшенням зустріли його повернення. Мати Лайонеля зізналася, що весь час вірила в його порятунок.

"Я знала, що він тримається за гідроцикл, і тому не потонув. Він зробив мені найкращий подарунок у житті", — зазначила вона.

При цьому родичі розкритикували іспанські служби порятунку, заявивши, що пошукові роботи проводилися занадто близько до берега і не велися вночі. Після повернення додому Лайонель сказав, що єдине його бажання — "просто відпочити і подивитися Netflix".

