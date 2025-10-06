Пропавшая девушка 15 лет спустя обручилась с полицейским, который ее искал (видео)

Рошин Али из Джексона (штат Теннесси, США), сбежавшая из дома в подростковом возрасте, спустя годы влюбилась в полицейского, который участвовал в ее поисках.

Девушка, сбежала из дома в 13 лет, опасаясь за свою жизнь. В то время ее отец угрожал семье, и полиция начала поиски пропавшей девочки. Среди офицеров был Тайлер Шрупп — мужчина, с которым судьба вновь свела Али спустя 12 лет. Об этом пишет New York Post.

Вернувшись к нормальной жизни, взрослая Рошин устроилась работать в департамент шерифа. Там она впервые встретила Шруппа, не подозревая, что именно он когда-то участвовал в ее спасении.

"Он не переставал смотреть на меня, но при этом не говорил ни слова", — вспоминает 28-летняя Али.

Сам Тайлер признался, что считал ее очень красивой, и что ему было неловко с ней разговаривать. Когда пара начала общаться, Али рассказала о своем прошлом, и офицер понял, что когда-то искал именно ее.

"Мы сопоставили даты и места, и я понял: я был частью этой истории. Это невероятно — тогда я ее искал, а теперь мы вместе", — сказал он.

Рошин и Тайлер сегодня помолвлены и готовятся к свадьбе Фото: TikTok

В своих TikTok-видео, собравших миллионы просмотров, Рошин рассказала, как ее детство было связано с насилием. По ее словам, отец, страдавший игроманией, угрожал семье убийством. В тот день, когда она сбежала, он избил сестру и пытался напасть на мать.

Рошин и ее брат спаслись, выпрыгнув из окна. На следующий день их нашли и поместили в приемную семью.

"Если бы мы не сбежали тогда, мы бы не выжили", — говорит она.

Теперь Али и Шрупп помолвлены и воспитывают пятимесячного сына. Их история стала вирусной после видео, где Али пожимает руку полицейскому, подписав ролик: "Офицер, который искал меня, когда я пропала".

Публикация набрала более 5 миллионов просмотров и тронула сердца пользователей.

"Кто-то написал, что он мой герой. И это правда", — говорит Али.

