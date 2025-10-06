Зникла дівчина 15 років потому заручилася з поліцейським, який її шукав (відео)

Рошин Алі з Джексона (штат Теннессі, США), яка втекла з дому в підлітковому віці, за роки закохалася в поліцейського, який брав участь у її пошуках.

Related video

Дівчина втекла з дому в 13 років, побоюючись за своє життя. У той час її батько погрожував родині, і поліція почала пошуки зниклої дівчинки. Серед офіцерів був Тайлер Шрупп — чоловік, з яким доля знову звела Алі через 12 років. Про це пише New York Post.

Повернувшись до нормального життя, доросла Рошин влаштувалася працювати в департамент шерифа. Там вона вперше зустріла Шруппа, не підозрюючи, що саме він колись брав участь у її порятунку.

"Він не переставав дивитися на мене, але при цьому не говорив ні слова", — згадує 28-річна Алі.

Сам Тайлер зізнався, що вважав її дуже красивою, і що йому було ніяково з нею розмовляти. Коли пара почала спілкуватися, Алі розповіла про своє минуле, і офіцер зрозумів, що колись шукав саме її.

"Ми зіставили дати і місця, і я зрозумів: я був частиною цієї історії. Це неймовірно — тоді я її шукав, а тепер ми разом", — сказав він.

Рошин і Тайлер сьогодні заручені і готуються до весілля Фото: TikTok

У своїх TikTok-відео, які зібрали мільйони переглядів, Рошин розповіла, як її дитинство було пов'язане з насильством. За її словами, батько, який страждав на ігроманію, погрожував родині вбивством. Того дня, коли вона втекла, він побив сестру і намагався напасти на матір.

Рошин та її брат врятувалися, вистрибнувши з вікна. Наступного дня їх знайшли й помістили в прийомну сім'ю.

"Якби ми не втекли тоді, ми б не вижили", — каже вона.

Тепер Алі та Шрупп заручені та виховують п'ятимісячного сина. Їхня історія стала вірусною після відео, де Алі потискає руку поліцейському, підписавши ролик: "Офіцер, який шукав мене, коли я зникла".

Публікація набрала понад 5 мільйонів переглядів і зворушила серця користувачів.

"Хтось написав, що він мій герой. І це правда", — каже Алі.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена пошила власну весільну сукню і заощадила тисячі доларів. Багато користувачів відповіли на незвичайну ідею і похвалили американку.

Також стало відомо, що наречену та її подружок вигнали з орендованого житла в день весілля. Тієрані та її свиту попросили виселитися, поки дівчата робили макіяж і зачіски.