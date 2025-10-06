Мужчина хотел спасти кота, но курьеза с падением пушистого было не избежать (видео)

Пара из США заметила на дереве пушистого, который туда забрался и застрял на ветке. Когда мужчина решил броситься на помощь котику, стало ясно — падения с ветки несмотря на помощь не избежать.

В конце концов кот с помощью неизвестного господина смог спуститься на землю, завалив его на землю. Соответствующие кадры были размещены в Reddit.

Ролик с пушистым акробатом стали популярными — набрали более 16 тыс. реакций. Видео начинается с того, что пара в машине замечает кота на ветке дерева, который явно там застрял.

Животное пыталось найти выход из ситуации, однако все было бесполезно. Тогда мужчина вышел из машины и пытался снять пушистого с ветки, но тот буквально повис на ветке.

Через несколько секунд кот не удерживается и падает на своего спасителя, который пробовал снять "акробата" с ветки, которую не хотел отпускать от страха. В конце концов, кот приземлился на господина, завалив его.

На последних кадрах видно, что пушистый не поблагодарил его и быстро убежал с места происшествия. Известно, что ролик был снят в США, точная дата съемки остается неизвестной.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи признали "неизбежность" падения пушистого с ветки. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Что-то в этой перспективе заставило это выглядеть как пума";

"Буквально та же "держащаяся кошечка" с плаката";

"Я подумал, что это, блядь, львица"

"Ха-ха, ей не нужна была никакая помощь — она просто делала утреннюю зарядку";

"Зачем ты вообще хотел поймать кота? Они падают, как ниндзя. Как будто их создали, зная, что они будут делать это часто, и сразу обеспечили защиту".

Ранее Фокус рассказывал о реакции кота на "возвращение домой". В американском городке Ренделз-таун в штате Мэриленд сосед вернул кота владелице, показав его на камеру входной двери.

Впоследствии стало известно, что кот-альпинист пытался преодолеть подоконник и рассмешил Интернет. В США владелец кота заметил его странные движения у окна и начал записывать на видео.