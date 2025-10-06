Чоловік хотів урятувати кота, але курйозу з падінням пухнастого було не уникнути (відео)
Пара зі США помітила на дереві пухнастого, який туди видерся і застряг на гілці. Коли чоловік вирішив кинутися на допомогу котику, стало ясно — падіння з гілки попри допомогу не уникнути.
Зрештою кіт за допомогою невідомого добродія зміг спуститися на землю, заваливши його на землю. Відповідні кадри були розміщені в Reddit.
Ролик з пухнастим акробатом стали популярними — набрали понад 16 тис. реакцій. Відео починається з того, що пара в машині помічає кота на гілці дерева, який явно там застряг.
Тварина намагалася знайти вихід із ситуації, однак усе було марно. Тоді чоловік вийшов з машини та намагався зняти пухнастого з гілки, але той буквально повис на гілці.
Через кілька секунд кіт не втримується та падає на свого рятівника, який пробував зняти "акробата" з гілки, що не хотів відпускати зі страху. Зрештою, кіт приземлився на добродії, заваливши його.
На останніх кадрах видно, що пухнастий не подякував йому та швидко втік з місця пригоди. Наразі відомо, що ролик було знято в США, точна дата зйомки залишається невідомою.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного ролика, користувачі визнали "неуникність" падіння пухнастого з гілки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Щось у цій перспективі змусило це виглядати як пума";
- "Буквально та сама "кішечка, що тримається" з плаката";
- "Я подумав, що це, клята, левиця"
- "Ха-ха, їй не потрібна була жодна допомога — вона просто робила ранкову зарядку";
- "Навіщо ти взагалі хотів зловити кота? Вони падають, як ніндзя. Наче їх створили, знаючи, що вони робитимуть це часто, і одразу забезпечили захист".
