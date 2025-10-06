Чоловік хотів урятувати кота, але курйозу з падінням пухнастого було не уникнути (відео)

Пара зі США помітила на дереві пухнастого, який туди видерся і застряг на гілці. Коли чоловік вирішив кинутися на допомогу котику, стало ясно — падіння з гілки попри допомогу не уникнути.

Related video

Зрештою кіт за допомогою невідомого добродія зміг спуститися на землю, заваливши його на землю. Відповідні кадри були розміщені в Reddit.

Ролик з пухнастим акробатом стали популярними — набрали понад 16 тис. реакцій. Відео починається з того, що пара в машині помічає кота на гілці дерева, який явно там застряг.

Тварина намагалася знайти вихід із ситуації, однак усе було марно. Тоді чоловік вийшов з машини та намагався зняти пухнастого з гілки, але той буквально повис на гілці.

Через кілька секунд кіт не втримується та падає на свого рятівника, який пробував зняти "акробата" з гілки, що не хотів відпускати зі страху. Зрештою, кіт приземлився на добродії, заваливши його.

На останніх кадрах видно, що пухнастий не подякував йому та швидко втік з місця пригоди. Наразі відомо, що ролик було знято в США, точна дата зйомки залишається невідомою.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, користувачі визнали "неуникність" падіння пухнастого з гілки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Щось у цій перспективі змусило це виглядати як пума";

"Буквально та сама "кішечка, що тримається" з плаката";

"Я подумав, що це, клята, левиця"

"Ха-ха, їй не потрібна була жодна допомога — вона просто робила ранкову зарядку";

"Навіщо ти взагалі хотів зловити кота? Вони падають, як ніндзя. Наче їх створили, знаючи, що вони робитимуть це часто, і одразу забезпечили захист".

Раніше Фокус розповідав про реакцію кота на "повернення додому". В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.

Згодом стало відомо, що кіт-альпініст намагався подолати підвіконник і розсмішив Інтернет. У США власник кота помітив його дивні рухи біля вікна та почав записувати на відео.