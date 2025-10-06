Женщину забрали в больницу из-за аппендицита, а она стала мамой: как такое возможно (фото)

26-летняя британка Меган Ишервуд считала, что страдает от аппендицита, и обратилась за помощью медиков. Но произошло неожиданное — она родила мальчика прямо в карете скорой помощи.

Related video

Женщина говорит, что она не имела абсолютно никаких симптомов того, что была беременной, сообщает New York Post.

Журналисты пишут, что 9 сентября утром Ишервуд проснулась с сильной болью в правом боку, а впоследствии начала рвать кровью. Осознав серьезность ситуации, она вызвала скорую.

Парамедики осмотрели Меган и предположили, что у нее аппендицит из-за боли в правом боку, учащенного сердцебиения и тошноты. Женщину отвезли в местную больницу для обследований, но ситуация быстро обострилась.

Когда британка ждала осмотра врача, у нее началось кровотечение. Она вспоминает, что вокруг нее было 15 врачей, которые пытались понять, что происходит с ней.

"Они решили сделать КТ и УЗИ, чтобы исключить беременность, но именно тогда увидели голову и ножку. После этого меня с сиренами повезли в больницу в Бернли, где есть отделение акушерства", — вспоминает Меган.

Меган родила сына Джексона Фото: SWNS После рождения ребенка была в опасности Фото: SWNS

Госпожа Ишервуд не успела доехать до больницы, ведь роды начались прямо в карете скорой помощи. Несколько парамедиков помогали принимать ребенка.

"Мне просто надо было тужиться. И вдруг они сказали мне: "Поздравляем, у вас мальчик". Я была настолько шокирована и растеряна, что не могла поверить, что все это происходит на самом деле", — рассказывает британка.

Однако восторг быстро сменился паникой: когда медики заметили, что малыш посинел и перестал дышать. К счастью, им удалось реанимировать преждевременно родившегося мальчика, которого Ишервуд назвала Джексон, еще до прибытия в больницу.

Мать и сын попали в отделение интенсивной терапии новорожденных, где обоим диагностировали сепсис. К счастью, они полностью выздоровели.

Сейчас она с Джексоном чувствует себя прекрасно Фото: SWNS Меган и ее сын Джексон Фото: SWNS

25 сентября Ишервуд наконец вернулась домой со своим "сюрпризом" — маленьким сыном. Сама женщина говорит, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.

"У меня не было никакого животика, никаких симптомов — он просто появился ниоткуда", — вспоминает новоиспеченная мама, добавив, что забеременела от мужчины, с которым уже состоит в отношениях.

Сейчас, признается Меган, ей было сначала трудно осознать этот факт. Она даже думала, что это для нее станет бременем, но потом она приняла свою новую роль и говорит, что переполнена любовью к маленькому Джексону.

"Он просто невероятный. Он — настоящее чудо", откровенно говорит молодая мама.

Ранее Фокус рассказывал, как женщина в больнице избила робота, который записывает к врачу. Видно, как сотрудники в приемном отделении отступают в сторону, чтобы спрятаться после того, как женщина начала размахивать палкой.

Впоследствии стало известно, что женщина едва не умерла из-за утренней зевоты. 36-летняя Хейли Блэк привычно потянулась и широко зевнула после раннего пробуждения, после чего почувствовала "электрический удар".