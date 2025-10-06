Жінку забрали до лікарні через апендицит, а вона стала мамою: як таке можливо (фото)

26-річна британка Меган Ішервуд вважала, що страждає від апендициту, та звернулася за допомогою медиків. Але сталося неочікуване — вона народила хлопчика просто в кареті швидкої допомоги.

Жінка говорить, що вона не мала абсолютно ніяких симптомів того, що була вагітною, повідомляє New York Post.

Журналісти пишуть, що 9 вересня вранці Ішервуд прокинулася з сильним болем у правому боці, а згодом почала блювати кров’ю. Усвідомивши серйозність ситуації, вона викликала швидку.

Парамедики оглянули Меган і припустили, що вона має апендицит через біль у правому боці, прискорене серцебиття та нудоту. Жінку відвезли до місцевої лікарні для обстежень, але ситуація швидко загострилася.

Коли британка чекала на огляд лікаря, в неї почалася кровотеча. Вона згадує, що довкола неї було 15 лікарів, які намагалися зрозуміти, що відбувається з нею.

"Вони вирішили зробити КТ і УЗД, щоб виключити вагітність, але саме тоді побачили голову й ніжку. Після цього мене з сиренами повезли до лікарні в Бернлі, де є відділення акушерства", — згадує Меган.

Пані Ішервуд не встигла доїхати до лікарні, адже пологи почалися просто в кареті швидкої допомоги. Кілька парамедиків допомагали приймати дитину.

"Мені просто треба було тужитися. І раптом вони сказали мені: "Вітаємо, у вас хлопчик". Я була настільки шокована й розгублена, що не могла повірити, що все це відбувається насправді", — розказує британка.

Однак захоплення швидко змінилося панікою: коли медики помітили, що малюк посинів і перестав дихати. На щастя, їм вдалося реанімувати передчасно народженого хлопчика, якого Ішервуд назвала Джексон, ще до прибуття в лікарню.

Мати й син потрапили до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де обом діагностували сепсис. На щастя, вони повністю одужали.

25 вересня Ішервуд нарешті повернулася додому зі своїм "сюрпризом" — маленьким сином. Сама жінка говорить, що досі не може повірити в те, що сталося.

"У мене не було жодного животика, жодних симптомів — він просто з’явився нізвідки", — згадує новоспечена мама, додавши, що завагітніла від чоловіка, з яким вже перебуває в стосунках.

Наразі, зізнається, Меган, їй було спочатку важко усвідомити цей факт. Вона навіть думала, що це для неї стане тягарем, але потім вона прийняла свою нову роль та каже, що переповнена любов’ю до маленького Джексона.

"Він просто неймовірний. Він — справжнє диво", відверто каже молода мама.

