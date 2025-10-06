Работник по ошибке получил зарплату в 330 раз больше ожидаемой и быстро уволился

История, произошедшая в Чили, напоминает сюжет фильма о невероятной удаче. Обычный офисный работник неожиданно стал обладателем огромной суммы.

Ошибку допустил бухгалтерский отдел компании. На банковский счет помощника в компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile поступило более 127 тысяч фунтов стерлингов (примерно 7 миллионов гривен), вместо своей стандартной зарплаты в 386 фунтов (примерно 21 тысяча гривен). Об этом пишет Lad Bible.

Это в 330 раз превышающая месячный оклад мужчины. Сначала сотрудник заверил начальство, что вернет деньги, но вскоре передумал, а через три дня он подал заявление об увольнении и исчез.

Компания быстро обнаружила ошибку и попыталась вернуть средства. Руководство направило мужчине несколько уведомлений с требованием вернуть деньги, однако тот на связь не выходил. Впоследствии его все же нашли, и началось многолетнее судебное разбирательство, растянувшееся на три года.

Суд в Сантьяго признал, что мужчина не совершил преступления, получив 330-кратную зарплату Фото: Pixabay

Юристы компании настаивали, что бывший работник незаконно удержал средства, что должно квалифицироваться как кража. Однако суд в Сантьяго решил иначе: действия мужчины не подпадают под уголовную статью. Случай был признан "несанкционированным коллекционированием" — юридическим термином, обозначающим получение выгоды без преступного умысла.

Таким образом, суд постановил, что работник не обязан возвращать деньги, ведь ошибка была совершена компанией, а не им.

Подобно решение вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Одни считают, что мужчине просто повезло, другие — что морально он обязан вернуть деньги, ведь осознанно воспользовался ошибкой.

Тем временем, компания не намерена сдаваться.

"Мы предпримем все возможные правовые шаги, включая подачу заявления об аннулировании, чтобы добиться пересмотра решения", — говорится в заявлении, опубликованном в Diario Financiero.

