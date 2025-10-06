Працівник помилково отримав зарплату в 330 разів більшу за очікувану і швидко звільнився

Історія, що сталася в Чилі, нагадує сюжет фільму про неймовірну удачу. Звичайний офісний працівник несподівано став володарем величезної суми.

Related video

Помилки припустився бухгалтерський відділ компанії. На банківський рахунок помічника в компанії Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile надійшло понад 127 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 7 мільйонів гривень), замість своєї стандартної зарплати в 386 фунтів (приблизно 21 тисяча гривень). Про це пише Lad Bible.

Це в 330 разів перевищує місячний оклад чоловіка. Спочатку співробітник запевнив начальство, що поверне гроші, але незабаром передумав, а за три дні він подав заяву про звільнення і зник.

Компанія швидко виявила помилку і спробувала повернути кошти. Керівництво надіслало чоловікові кілька повідомлень з вимогою повернути гроші, однак той на зв'язок не виходив. Згодом його все ж таки знайшли, і почався багаторічний судовий розгляд, що розтягнувся на три роки.

Суд у Сантьяго визнав, що чоловік не скоїв злочину, отримавши 330-кратну зарплату Фото: Pixabay

Юристи компанії наполягали, що колишній працівник незаконно утримав кошти, що має кваліфікуватися як крадіжка. Однак суд у Сантьяго вирішив інакше: дії чоловіка не підпадають під кримінальну статтю. Випадок було визнано "несанкціонованим колекціонуванням" — юридичним терміном, що означає отримання вигоди без злочинного наміру.

Таким чином, суд постановив, що працівник не зобов'язаний повертати гроші, адже помилка була зроблена компанією, а не ним.

Подібне рішення викликало бурхливу дискусію в соцмережах. Одні вважають, що чоловікові просто пощастило, інші — що морально він зобов'язаний повернути гроші, адже усвідомлено скористався помилкою.

Тим часом компанія не має наміру здаватися.

"Ми зробимо всі можливі правові кроки, включно з поданням заяви про анулювання, щоб домогтися перегляду рішення", — йдеться в заяві, опублікованій у Diario Financiero.

Раніше Фокус повідомляв, що дешева на вигляд сімейна реліквія виявилася рідкісним діамантом за 1,2 млн євро. Камінь дістався мешканці Італії від її покійної бабусі. Лише нещодавно вона вирішила оцінити реліквію і звернулася до фахівців аукціонного дому Aste Bolaffi в Турині.

Також стало відомо, що чоловік купив костюм у секонд-хенді та знайшов у кишені згорток із грошима. Житель США поділився історією про несподівану знахідку в комісійному магазині Goodwill. Чоловік купив старий костюм і виявив у кишені банківський конверт із кількома сотнями доларів.