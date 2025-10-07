Странная привычка соседки, которую имеет большинство людей, удивила женщину: что она делает (фото)

Нидерландка Джульетт живет с соседкой по квартире из ФРГ и была удивлена одной привычкой девушки. Когда женщина спросила сеть о необычности такого поступка, то комментаторы убедили героиню истории в обратном.

Уроженка Нидерландов рассказывает, что один постоянный странный ритуал немки шокировал ее, говорится в ролике Джульетт в TikTok.

Ролик модели стал вирусным — набрал более 1,6 млн просмотров. Сама Джульетт пишет, что сначала не придавала этому значения, но однажды утром заметила, что в их квартире все большие окна настежь открыты — даже когда на улице холодно.

Удивленная Джульетта записала видео в TikTok с вопросом: "Это немецкая привычка? Моя соседка-модель открывает все окна каждое утро, даже когда мороз!".

Оказалось, что ее соседка совершает настоящий немецкий ритуал — Lüften (от нем. "проветривать"). Проветривание — это "практика выпускать старый, влажный и затхлый воздух и впускать свежий", а в ФРГ и ряде стран она настолько важна, что даже может быть прописана в договорах аренды.

"Регулярное проветривание, объясняют эксперты, предотвращает появление конденсата и плесени, а также улучшает качество воздуха в помещении", — цитирует Daily Express одну из миссий компании Timberwise, специализирующейся на уходе за жильем.

Реакция соцсетей

На сообщение нидерландской модели отреагировали пользователи из Европы и США. Они говорят, что в этом нет ничего удивительного, ведь проветривание имеет ряд своих преимуществ.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Да, я немец. Сижу в 6:30 с кофе и открытыми окнами перед работой";

"Это необходимо зимой — наши дома в Германии не имеют системы циркуляции воздуха, поэтому его надо впускать";

"Люблю Lüften: расстилаю постель медленно, чтобы каждый слой получил порцию свежего воздуха";

"Я американка, и меня так воспитывали — если не впускаешь свежий воздух и свет, дом станет затхлым и "больным";

"Это привычно не только для Германии, но и для всей Европы. Зимой люблю на несколько минут открыть окна, чтобы дом наполнился свежим, прохладным воздухом";

"Я — итальянец, и наши родители всегда открывали окна утром — потому что "воздух должен обновиться".

