Дивна звичка сусідки, яку має більшість людей, здивувала жінку: що вона робить (фото)

Нідерландка Джульєтт мешкає з сусідкою по квартирі з ФРН і була здивована однією звичкою дівчини. Коли жінка запитала мережу про незвичність такого вчинку, то коментатори переконали героїню історії в зворотньому.

Уродженка Нідерландів розповідає, що один постійний дивний ритуал німкені шокував її, йдеться в ролику Джульєтт в TikTok.

Ролик моделі став вірусним — набрав понад 1,6 млн переглядів. Саме Джульєтт пише, що спочатку не надавала цьому значення, та одного ранку помітила, що в їхній квартирі всі великі вікна навстіж відчинені — навіть коли надворі холодно.

Здивована Джульєтта записала відео в TikTok із запитанням: "Це німецька звичка? Моя сусідка-модель відкриває всі вікна щоранку, навіть коли мороз!".

Виявилося, що її сусідка здійснює справжній німецький ритуал — Lüften (від нім. "провітрювати"). Провітрювання — це "практика випускати старе, вологе й затхле повітря та впускати свіже", а в ФРН та низці країн вона настільки важлива, що навіть може бути прописана в договорах оренди.

"Регулярне провітрювання, пояснюють експерти, запобігає появі конденсату й цвілі, а також покращує якість повітря у приміщенні", — цитує Daily Express одну з місій компанії Timberwise, що спеціалізується на догляді за житлом.

Реакція соцмереж

На допис нідерландської моделі відреагували користувачі з Європи та США. Вони говорять, що в цьому немає нічого дивного, адже провітрювання має низку своїх переваг.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Так, я німець. Сиджу о 6:30 з кавою й відчиненими вікнами перед роботою";

"Це необхідно взимку — наші будинки в Німеччині не мають системи циркуляції повітря, тому його треба впускати";

"Люблю Lüften: розстеляю ліжко повільно, щоб кожен шар отримав порцію свіжого повітря";

"Я американка, і мене так виховували — якщо не впускаєш свіже повітря та світло, дім стане затхлим і "хворим";

"Це звично не лише для Німеччини, а й для всієї Європи. Взимку люблю на кілька хвилин відчинити вікна, щоб дім наповнився свіжим, прохолодним повітрям";

"Я — італієць, і наші батьки завжди відчиняли вікна вранці — бо "повітря має оновитися".

