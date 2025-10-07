Женщина показала дизайнерскую сумку, которую нашла на распродаже в секонд-хенде (фото)
Британка Даниэла известная под ником charityshoplife недавно прошлась благотворительными магазинами и нашла дизайнерскую сумку от Gucci. Когда женщина проверила ее реальную стоимость на рынке, то была приятно удивлена своей прибылью.
Женщина говорит, что в одном "премиум" секонд-генде Лондона наткнулась на сумку Gucci за 50 фунтов (2770 грн), говорится в ролике девушки в TikTok.
Ролик девушки стал популярным — набрал почти 150 тыс. просмотров. Даниэла говорит, что зашла в "приличный" магазин в богатом районе и вышла оттуда с дизайнерской находкой.
Она говорит, что часто состоятельные люди "приносят в благотворительные магазины очень интересные вещи". Именно поэтому девушка "зачастила" в такие заведения, чтобы найти неожиданные "сокровища".
"Поэтому я хожу искать сокровища в обеспеченных районах Лондона. Так я нашла юбку Fendi за £90. А еще — винтажную сумку Gucci за £50", — рассказывает британка.
По ее словам, все магазины расположены в лондонском районе Фулхэм, преимущественно на North End Road. Несмотря на небольшую стоимость сумки, Даниэла говорит об успешной покупке — она стоит от 300 фунтов и больше на аукционе.
Реакция соцсетей
Подписчики не скрывали восторга от находок Даниэлы. Больше всего поддержки получили следующие реплики:
- "Невероятная находка! Расскажи, в каких магазинах была?";
- "Та куртка McQueen просто роскошная!";
- "О Боже, эта сумка — мечта!";
- "Кажется, надо заглянуть туда".
Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчина купил "за копейки" в секонд-хенде пиджак и разбогател. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей для покупателя.
Впоследствии стало известно, что украинка показала сокровища, которые нашла на вес в секонд-хенде. Охотница за сокровищами, которую зовут Зоряна, рассказала о своем удачном визите в одно из заведений.