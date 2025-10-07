Женщина показала дизайнерскую сумку, которую нашла на распродаже в секонд-хенде (фото)

Британка Даниэла известная под ником charityshoplife недавно прошлась благотворительными магазинами и нашла дизайнерскую сумку от Gucci. Когда женщина проверила ее реальную стоимость на рынке, то была приятно удивлена своей прибылью.

Related video

Женщина говорит, что в одном "премиум" секонд-генде Лондона наткнулась на сумку Gucci за 50 фунтов (2770 грн), говорится в ролике девушки в TikTok.

Ролик девушки стал популярным — набрал почти 150 тыс. просмотров. Даниэла говорит, что зашла в "приличный" магазин в богатом районе и вышла оттуда с дизайнерской находкой.

Она говорит, что часто состоятельные люди "приносят в благотворительные магазины очень интересные вещи". Именно поэтому девушка "зачастила" в такие заведения, чтобы найти неожиданные "сокровища".

"Поэтому я хожу искать сокровища в обеспеченных районах Лондона. Так я нашла юбку Fendi за £90. А еще — винтажную сумку Gucci за £50", — рассказывает британка.

По ее словам, все магазины расположены в лондонском районе Фулхэм, преимущественно на North End Road. Несмотря на небольшую стоимость сумки, Даниэла говорит об успешной покупке — она стоит от 300 фунтов и больше на аукционе.

Реакция соцсетей

Подписчики не скрывали восторга от находок Даниэлы. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Невероятная находка! Расскажи, в каких магазинах была?";

"Та куртка McQueen просто роскошная!";

"О Боже, эта сумка — мечта!";

"Кажется, надо заглянуть туда".

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчина купил "за копейки" в секонд-хенде пиджак и разбогател. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей для покупателя.

Впоследствии стало известно, что украинка показала сокровища, которые нашла на вес в секонд-хенде. Охотница за сокровищами, которую зовут Зоряна, рассказала о своем удачном визите в одно из заведений.