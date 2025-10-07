Жінка показала дизайнерську сумку, яку знайшла на розпродажі в секонд-хенді (фото)

Британка Даніела відома під ніком charityshoplife нещодавно пройшлася благодійними магазинами та знайшла дизайнерську сумку від Gucci. Коли жінка перевірила її реальну вартість на ринку, то була приємно вражена своїм прибутком.

Жінка говорить, що в одному "преміум" секонд-генді Лондона натрапила на сумку Gucci за 50 фунтів (2770 грн), йдеться в ролику дівчини в TikTok.

Ролик дівчини став популярним — набрав майже 150 тис. переглядів. Даніела говорить, що завітала до "пристойного" магазину в заможному районі та вийшла звідти з дизайнерською знахідкою.

Вона говорить, що часто заможні люди "приносять до благодійних магазинів дуже цікаві речі". Саме тому дівчина "зачастила" в такі заклади, аби знайти неочікувані "скарби".

"Тому я ходжу шукати скарби у забезпечених районах Лондона. Так я знайшла спідницю Fendi за £90. А ще — вінтажну сумку Gucci за £50", — розповідає британка.

За її словами, всі магазини розташовані у лондонському районі Фулгем, переважно на North End Road. Попри невелику вартість сумки, Даніела каже про успішну покупку — вона вартує від 300 фунтів і більше на аукціоні.

Підписники не приховували захвату від знахідок Даніели. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Неймовірна знахідка! Розкажи, у яких магазинах була?";

"Та куртка McQueen просто розкішна!";

"О Боже, ця сумка — мрія!";

"Здається, треба наглянути туди".

