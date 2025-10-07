Турист отправился на другой континент, чтобы посетить самый маленький дом (видео)
Американец Калани Смит во время путешествия по Уэльсу посетил самый маленький дом Великобритании. Его реакция на увиденное покорила пользователей соцсетей.
Пользователь под ником @kalanighosthunter рассказал о своем путешествии в одном из своих роликов в TikTok. Видео Калани вызвало большой интерес у пользователей.
Смит, давно влюбленный в британскую культуру, отправился в город Конви (Conwy), где расположен ярко-красный маленький дом всего 3,05 на 1,8 метра. Турист признался, что был ошеломлен размерами жилища:
"Это самый маленький дом в Великобритании. Боже, как это вообще можно назвать жильем? В Лондоне, наверное, стоил бы полмиллиона фунтов", — удивился путешественник в своем видео.
Миниатюрный дом находится прямо у стен замка Конви и открыт для туристов. На первом этаже расположены камин, место для хранения угля и даже водопроводный кран, спрятанный за лестницей. Второй этаж представляет собой крошечную спальню с односпальной кроватью.
Дом был заселен до мая 1900 года, а последним его жильцом стал рыбак Роберт Джонс, рост которого, к слову, составлял 190 см. Несмотря на размеры, жилье считалось "удобным и практичным".
По данным Visit Conwy, "самый маленький дом Великобритании" имеет ширину всего 182 см и высоту 309 см. Его с тех пор посетили тысячи людей со всего мира.
Видео Калани вызвало большой интерес у пользователей TikTok.
"Это культовое место", "Похоже на почтовый ящик Королевской почты", "Я бы мог там жить", — писали они.
Многие также признались, что благодаря блогеру впервые узнали об этом необычном здании.
