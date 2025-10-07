Турист вирушив на інший континент, щоб відвідати найменший будинок (відео)

Американець Калані Сміт під час подорожі Уельсом відвідав найменший будинок Великої Британії. Його реакція на побачене підкорила користувачів соцмереж.

Користувач під ніком @kalanighosthunter розповів про свою подорож в одному зі своїх роликів у TikTok. Відео Калані викликало великий інтерес у користувачів.

Сміт, давно закоханий у британську культуру, вирушив до міста Конві (Conwy), де розташований яскраво-червоний маленький будинок всього 3,05 на 1,8 метра. Турист зізнався, що був приголомшений розмірами житла:

"Це найменший будинок у Великій Британії. Боже, як це взагалі можна назвати житлом? У Лондоні, напевно, коштував би півмільйона фунтів", — здивувався мандрівник у своєму відео.

Мініатюрний будинок розташований просто біля стін замку Конві та відкритий для туристів. На першому поверсі розташовані камін, місце для зберігання вугілля і навіть водопровідний кран, захований за сходами. Другий поверх являє собою крихітну спальню з односпальним ліжком.

Будинок був заселений до травня 1900 року, а останнім його мешканцем став рибалка Роберт Джонс, зріст якого, до речі, становив 190 см. Попри розміри, житло вважалося "зручним і практичним".

За даними Visit Conwy, "найменший будинок Великої Британії" має ширину всього 182 см і висоту 309 см. Його відтоді відвідали тисячі людей з усього світу.

Відео Калані викликало великий інтерес у користувачів TikTok.

"Це культове місце", "Схоже на поштову скриньку Королівської пошти", "Я б міг там жити", — писали вони.

Багато хто також зізнався, що завдяки блогеру вперше дізнався про цю незвичайну будівлю.

