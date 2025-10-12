Полиция пыталась найти пропавшую женщину: в этом копам помогла ее собака (видео)

В американском штате Флорида собака подбежала к полицейской, которую пыталась увести за собой. Оказалось, что просьба хвостатого помогла копам найти женщину, которая пропала после выхода на прогулку.

Related video

Работница полиции поняла, что собака "просит" о помощи, после чего пошла за четвероногим, говорится в сообщении шерифа округа Окалуса в Facebook.

Ролик с этой историей стал вирусным в сети — набрал более 1,1 млн просмотров. Видео начинается с того, что полицейская общается с мужчиной, который заявил о пропаже жены.

Американец рассказал сотруднице полиции, что его жена вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Тогда помощница шерифа села в машину и начала ездить по кварталу, когда случайно заметила на дороге четвероногого, который соответствовал описанию заявителя.

Когда полицейская установила контакт с собакой по кличке Эйор, то четвероногий начал "просить" о помощи и повел женщину сквозь чащу. Через несколько секунд полицейская окликнула пожилую женщину и нашла пропавшую даму.

Оказалось, что американка, которую искали копы, гуляла с собакой, но потом случайно споткнулась и упала на тротуар, не сумев больше пошевелиться. Именно тогда Эйор выбежал на дорогу, где и встретил помощницу шерифа.

"Иногда герои имеют четыре лапы и виляют хвостом. Когда местная пенсионерка недавно упала и поранилась, прогуливая собаку своего сына, именно верный четвероногий друг помог заместителю шерифа найти ее", — говорится в заметке правоохранителей.

Также представители офиса шерифа похвалили собаку, отметив, что его преданность помогла оказать женщине необходимую помощь. Также благодарность четвероногому выражала сама пострадавшая, говоря, что Эйор постоянно бежал и возвращался к ней, пока женщину не нашли правоохранители.

Ранее Фокус рассказывал, как трехлетнего мальчика из Винницкой области спасла собака. Остапа искали всю ночь, но выяснилось, что все это время он был не один.

Впоследствии стало известно, что полицейская собака совершила удивительное спасение в первый день работы. Полицейская собака по кличке Датч заступила на первое дежурство, где ей пришлось сразу проявлять свои навыки