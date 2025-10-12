Поліція намагалася знайти зниклу жінку: в цьому копам допоміг її собака (відео)

В американському штаті Флорида собака підбіг до поліцейської, яку намагався повести за собою. Виявилося, що прохання хвостатого допомогло копам знайти жінку, яка зникла після виходу на прогулянку.

Працівниця поліції зрозуміла, що собака "просить" про допомогу, після чого пішла за чотирилапим, йдеться в повідомленні шерифа округу Окалуса в Facebook.

Ролик з цією історією став вірусним у мережі — набрав понад 1,1 млн переглядів. Відео починається з того, що поліцейська спілкується з чоловіком, який заявив про зникнення дружини.

Американець розповів працівниці поліції, що його жінка вийшла на прогулянку з собакою та не повернулася. Тоді помічниця шерифа сіла в машину та почала їздити кварталом, коли випадково помітила на дорозі чотирилапого, який відповідав опису заявника.

Коли поліцейська встановила контакт із собакою з кличкою Ейор, то чотирилапий почав "просити" про допомогу та повів жінку скрізь чащу. За кілька секунд поліцейська окликнула літню жінку та знайшла зниклу пані.

Виявилося, що американка, яку шукали копи, гуляла з собакою, але потім випадково спіткнулася та впала на тротуар, не змігши більше поворухнутися. Саме тоді Ейор вибіг на дорогу, де й зустрів помічницю шерифа.

"Іноді герої мають чотири лапи та виляють хвостом. Коли місцева пенсіонерка нещодавно впала та поранилася, прогулюючи собаку свого сина, саме вірний чотириногий друг допоміг заступниці шерифа знайти її", — йдеться в дописі правоохоронців.

Також представники офісу шерифа похвалили собаку, зазначивши, що його відданість допомогла надати жінці необхідну допомогу. Також подяку чотирилапому висловлювала сама постраждала, говорячи, що Ейор постійно біг і повертався до неї, аж допоки жінку не знайшли правоохоронці.

Згодом стало відомо, що поліцейський собака здійснив дивовижний порятунок у перший день роботи. Поліцейський собака з кличкою Датч заступив на перше чергування, де йому довелося відразу проявляти свої навички