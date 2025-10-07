Мужчина читал утреннюю газету и на первой полосе было его фото, но есть один нюанс (видео)
Известный американский влогер Тревор Норрис получил утреннюю газету с его фото на первой полосе. Но когда он заметил, в каком разделе была фотография героя истории, он не смог сдержать удивления.
Оказалось, что фотография мужчины была рядом с криминальной рубрикой, а при просмотре газеты получалось так, что мистер Норрис был преступником. Сам блогер комично обыграл эту неприятность в своем Instagram.
Ролик американца стал очень вирусным — набрал более 10,3 млн просмотров. Видео начинается с того, что сам блогер показывает первую полосу местной газеты Sun Herald, на которой есть фото героя истории.
"Я — на первой полосе газеты, но какой ценой?" — говорится в подписи к вирусному ролику.
Сам Тревор был утешен, но со временем его настроение изменилось. Оказалось, что рядом с заметкой о нем, была помещена криминальная история, произошедшая в штате Миссисипи.
Поэтому при прочтении получалось следующее: "Подозреваемый в убийствах продолжает "нормальную" жизнь в Миссисипи", а рядом — было фото Трэвиса в его автомобиле.
"Почему на фото я выгляжу так, будто убегаю от всех? Фото и газета — настоящие, но просто смейтесь, все нормально", — иронично написал блогер.
Реакция соцсетей
В комментариях к видео Тревора Норриса, его подписчики откровенно не сдерживали своего удивления от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Поздравляю с выигранным делом в суде и успехом в соцсетях, лол";
- "Твоя бывшая случайно не редактор этой газеты?";
- "При всем абсурде ситуации, самое смешное — насколько счастливым он выглядит на этом фото. На этой первой полосе происходит слишком много всего";
- "Я — профессиональный верстальщик, и того, кто это делал, должны уволить за такое";
- "Это навсегда останется одной из самых любимых вещей, которые я видела в Instagram".
