Мужчина читал утреннюю газету и на первой полосе было его фото, но есть один нюанс (видео)

Известный американский влогер Тревор Норрис получил утреннюю газету с его фото на первой полосе. Но когда он заметил, в каком разделе была фотография героя истории, он не смог сдержать удивления.

Оказалось, что фотография мужчины была рядом с криминальной рубрикой, а при просмотре газеты получалось так, что мистер Норрис был преступником. Сам блогер комично обыграл эту неприятность в своем Instagram.

Ролик американца стал очень вирусным — набрал более 10,3 млн просмотров. Видео начинается с того, что сам блогер показывает первую полосу местной газеты Sun Herald, на которой есть фото героя истории.

"Я — на первой полосе газеты, но какой ценой?" — говорится в подписи к вирусному ролику.

Сам Тревор был утешен, но со временем его настроение изменилось. Оказалось, что рядом с заметкой о нем, была помещена криминальная история, произошедшая в штате Миссисипи.

Поэтому при прочтении получалось следующее: "Подозреваемый в убийствах продолжает "нормальную" жизнь в Миссисипи", а рядом — было фото Трэвиса в его автомобиле.

"Почему на фото я выгляжу так, будто убегаю от всех? Фото и газета — настоящие, но просто смейтесь, все нормально", — иронично написал блогер.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео Тревора Норриса, его подписчики откровенно не сдерживали своего удивления от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Поздравляю с выигранным делом в суде и успехом в соцсетях, лол";

"Твоя бывшая случайно не редактор этой газеты?";

"При всем абсурде ситуации, самое смешное — насколько счастливым он выглядит на этом фото. На этой первой полосе происходит слишком много всего";

"Я — профессиональный верстальщик, и того, кто это делал, должны уволить за такое";

"Это навсегда останется одной из самых любимых вещей, которые я видела в Instagram".

