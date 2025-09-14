Блогер снимал пафосный ролик для TikTok, но в сети посмеялись над "инновацией" (видео)
Один блогер из Азии решил снять ролик своего эффектного выхода из автобуса — он поставил смартфон на кирпичи и пафосно вышел из транспорта. "Инновационный" выход мужчины и дальнейший эпический финал ролика на камеру высмеяли пользователи Интернета.
Сам блогер не заметил, что его снимают на камеру и продолжил находиться в образе, как это видно на обнародованном ролике в Reddit.
Видео мужчины стало вирусным — набрало более 30 тыс. реакций на платформе. На кадрах можно увидеть, как мужчина в рубашке стоит на приседе и ставит свой смартфон на кирпичи.
После этого блогер идет к автобусу, а за ним закрываются двери. Затем начинают съемки ролика, которые начали вызывать смех у оператора — мужчина на пафосе выходит из автобуса, надевает пиджак и становится в соответствующую позу.
После показа уверенности в себе, мужчина стоит в кадре еще несколько секунд, однако затем происходит невероятное. В кадр въезжает внедорожник, который переезжает своими колесами смартфон, облокотившийся на кирпичи.
Владелец гаджета с непониманием разводит руками, а оператор ролика и присутствующие рядом с ним люди не сдерживают смеха от увиденного. Известно, что эти кадры были сняты весной 2025 года, однако точное место событий остается дискуссионным — одни пользователи пишут о КНР, другие — о Тайване или Сингапуре.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному ролику, юзеры откровенно смеяться и хохотали от блогера-неудачника. Больше всего пользователям понравились такие реплики:
- "Лол, какой идиот!";
- "Ахахахах. Это точно фейк";
- "Боже, еще и на кирпичи поставил? На дворе что, 2005 год?";
- "Два совета, друг: купи штатив и не вымахивайся!";
- "Натуральный блогерский кринж. Даже не знаю, что тут добавить";
- "Это прикол 80 уровня. Как ты там, пафосный с пиджаком?".
