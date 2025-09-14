Блогер снимал пафосный ролик для TikTok, но в сети посмеялись над "инновацией" (видео)

Один блогер из Азии решил снять ролик своего эффектного выхода из автобуса — он поставил смартфон на кирпичи и пафосно вышел из транспорта. "Инновационный" выход мужчины и дальнейший эпический финал ролика на камеру высмеяли пользователи Интернета.

Сам блогер не заметил, что его снимают на камеру и продолжил находиться в образе, как это видно на обнародованном ролике в Reddit.

Видео мужчины стало вирусным — набрало более 30 тыс. реакций на платформе. На кадрах можно увидеть, как мужчина в рубашке стоит на приседе и ставит свой смартфон на кирпичи.

После этого блогер идет к автобусу, а за ним закрываются двери. Затем начинают съемки ролика, которые начали вызывать смех у оператора — мужчина на пафосе выходит из автобуса, надевает пиджак и становится в соответствующую позу.

После показа уверенности в себе, мужчина стоит в кадре еще несколько секунд, однако затем происходит невероятное. В кадр въезжает внедорожник, который переезжает своими колесами смартфон, облокотившийся на кирпичи.

Владелец гаджета с непониманием разводит руками, а оператор ролика и присутствующие рядом с ним люди не сдерживают смеха от увиденного. Известно, что эти кадры были сняты весной 2025 года, однако точное место событий остается дискуссионным — одни пользователи пишут о КНР, другие — о Тайване или Сингапуре.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, юзеры откровенно смеяться и хохотали от блогера-неудачника. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Лол, какой идиот!";

"Ахахахах. Это точно фейк";

"Боже, еще и на кирпичи поставил? На дворе что, 2005 год?";

"Два совета, друг: купи штатив и не вымахивайся!";

"Натуральный блогерский кринж. Даже не знаю, что тут добавить";

"Это прикол 80 уровня. Как ты там, пафосный с пиджаком?".

