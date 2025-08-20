Парень хотел выпендриться своей "тачкой", но потом что-то пошло не так (видео)

В США пара парней решила снять эффектное видео, где они заезжают на машине, показывают свою "крутость" и едут. Однако потом произошла курьезная ситуация — новенький автомобиль заглох, и парень за рулем пытался его завести, чем рассмешил пользователей.

Также не смог удержаться от курьезной ситуации друг водителя, который сидел на заднем сиденье в салоне, как это видно на видео в Reddit.

Курьезный ролик стал вирусным — набрал более 2,8 тыс. реакций на платформе. На кадрах видно, как два молодых человека (один за рулем, один — в салоне) заезжают так, чтобы попасть в объектив камеры, чтобы показать свою "крутизну".

Через мгновение белокурый молодой человек за рулем BMW пытается сплюнуть, но слюна попала на рукав рубашки. Сосед водителя вместе с мужчиной смотрят в камеру с "покерфейсом", и пытаются эффектно уехать с места съемки.

Но через мгновение произошел курьез — машина начала несколько раз глохнуть, чем вызвала смех у оператора за кадром и пассажира в салоне. После нескольких попыток молодые люди эффектно уехали с места съемки, а водитель показал из окна известный жест со средним пальцем.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. По версии пользователей, видео было снято в США в одном из жилых микрорайонов.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи не сдерживались и саркастически прокомментировали увиденное. Больше всего пользователям понравились такие сообщения:

"Честно? Это гениально";

"Мне понравилось, как он плюнул на себя. Очень "круто" получилось";

"Жаль ту красивую M5";

"Это явно фейк, но момент, где он плюет на себя с таким серьезным (типа "я крутой чувак") выражением лица, был действительно смешным";

"Вы думали, что это все на самом деле? А я подумал, что это просто смешно!".

