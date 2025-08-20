Хлопець хотів випендритися своєю "тачкою", але потім щось пішло не так (відео)

У США пара молодиків вирішила зняти ефектне відео, де вони заїжджають на машині, показують свою "крутість" та їдуть. Однак потім сталася курйозна ситуація — новенький автомобіль заглох, і хлопець за кермом намагався його завести, чим розсмішив користувачів.

Також не зміг втриматися від курйозної ситуації друг водія, який сидів на задньому сидінні в салоні, як це видно на відео в Reddit.

Курйозний ролик став вірусним — набрав понад 2,8 тис. реакцій на платформі. На кадрах видно, як два молодики (один за кермом, один — у салоні) заїжджають так, аби потрапити в об'єктив камери, аби показати свою "крутизну".

За мить білявий молодик за кермом BMW намагається сплюнути, але слина потрапила на рукав сорочки. Сусід водія разом з чоловіком дивляться в камеру з "покерфейсом", та намагаються ефектно поїхати з місця зйомки.

Та за мить стався курйоз — машина почала кілька разів глохнути, чим викликала сміх в оператора за кадром і пасажира в салоні. Після кількох спроб молодики ефектно поїхали з місця зйомки, а водій показав з вікна відомий жест з середнім пальцем.

Наразі точно невідомо, де і коли були зняті ці кадри. За версією користувачів, відео було знято в США в одному з житлових мікрорайонів.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери не стримувалися та саркастично прокоментували побачене. Найбільше користувачам сподобалися такі дописи:

"Чесно? Це — геніально";

"Мені сподобалось, як він плюнув на себе. Дуже "круто" вийшло";

"Шкода ту красиву M5";

"Це явно фейк, але момент, де він плює на себе з таким серйозним (типу "я крутий чувак") виразом обличчя, був дійсно смішним";

"Ви думали, що це все насправді? А я подумав, що це просто смішно!".

