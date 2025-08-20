Хлопець хотів випендритися своєю "тачкою", але потім щось пішло не так (відео)
У США пара молодиків вирішила зняти ефектне відео, де вони заїжджають на машині, показують свою "крутість" та їдуть. Однак потім сталася курйозна ситуація — новенький автомобіль заглох, і хлопець за кермом намагався його завести, чим розсмішив користувачів.
Також не зміг втриматися від курйозної ситуації друг водія, який сидів на задньому сидінні в салоні, як це видно на відео в Reddit.
Курйозний ролик став вірусним — набрав понад 2,8 тис. реакцій на платформі. На кадрах видно, як два молодики (один за кермом, один — у салоні) заїжджають так, аби потрапити в об'єктив камери, аби показати свою "крутизну".
За мить білявий молодик за кермом BMW намагається сплюнути, але слина потрапила на рукав сорочки. Сусід водія разом з чоловіком дивляться в камеру з "покерфейсом", та намагаються ефектно поїхати з місця зйомки.
Та за мить стався курйоз — машина почала кілька разів глохнути, чим викликала сміх в оператора за кадром і пасажира в салоні. Після кількох спроб молодики ефектно поїхали з місця зйомки, а водій показав з вікна відомий жест з середнім пальцем.
Наразі точно невідомо, де і коли були зняті ці кадри. За версією користувачів, відео було знято в США в одному з житлових мікрорайонів.
Реакція соцмереж
У коментарях до вірусного відео, юзери не стримувалися та саркастично прокоментували побачене. Найбільше користувачам сподобалися такі дописи:
- "Чесно? Це — геніально";
- "Мені сподобалось, як він плюнув на себе. Дуже "круто" вийшло";
- "Шкода ту красиву M5";
- "Це явно фейк, але момент, де він плює на себе з таким серйозним (типу "я крутий чувак") виразом обличчя, був дійсно смішним";
- "Ви думали, що це все насправді? А я подумав, що це просто смішно!".
