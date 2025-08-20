Підтримайте нас RU
Хлопець хотів випендритися своєю "тачкою", але потім щось пішло не так (відео)

Хлопець хотів випендритися своєю "тачкою", але потім щось пішло не так
Молодик намагався показали "крутизну" за кермом автомобіля | Фото: колаж Фокус

У США пара молодиків вирішила зняти ефектне відео, де вони заїжджають на машині, показують свою "крутість" та їдуть. Однак потім сталася курйозна ситуація — новенький автомобіль заглох, і хлопець за кермом намагався його завести, чим розсмішив користувачів.

Також не зміг втриматися від курйозної ситуації друг водія, який сидів на задньому сидінні в салоні, як це видно на відео в Reddit.

Курйозний ролик став вірусним — набрав понад 2,8 тис. реакцій на платформі. На кадрах видно, як два молодики (один за кермом, один — у салоні) заїжджають так, аби потрапити в об'єктив камери, аби показати свою "крутизну".

За мить білявий молодик за кермом BMW намагається сплюнути, але слина потрапила на рукав сорочки. Сусід водія разом з чоловіком дивляться в камеру з "покерфейсом", та намагаються ефектно поїхати з місця зйомки.

Та за мить стався курйоз — машина почала кілька разів глохнути, чим викликала сміх в оператора за кадром і пасажира в салоні. Після кількох спроб молодики ефектно поїхали з місця зйомки, а водій показав з вікна відомий жест з середнім пальцем.

Наразі точно невідомо, де і коли були зняті ці кадри. За версією користувачів, відео було знято в США в одному з житлових мікрорайонів.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери не стримувалися та саркастично прокоментували побачене. Найбільше користувачам сподобалися такі дописи:

  • "Чесно? Це — геніально";
  • "Мені сподобалось, як він плюнув на себе. Дуже "круто" вийшло";
  • "Шкода ту красиву M5";
  • "Це явно фейк, але момент, де він плює на себе з таким серйозним (типу "я крутий чувак") виразом обличчя, був дійсно смішним";
  • "Ви думали, що це все насправді? А я подумав, що це просто смішно!".

Раніше Фокус повідомляв, що турист вирішив "провчити" копів у Барселоні. За мить правоохоронці вискочили з автомобіля та намагалися затримати порушника, а кадри з переслідуванням розвеселили мережу.

Згодом стало відомо, як злочинці викрали чотири авто і втекли від поліції. У Лос-Анджелесі озброєні злочинці викрали 18-колісну цистерну і влаштували справжні перегони в стилі GTA з поліцією.