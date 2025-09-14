Блогер знімав пафосний ролик для TikTok, але в мережі пореготали з "інновації" (відео)

Один блогер з Азії вирішив зняти ролик свого ефектного виходу з автобуса — він поставив смартфон на цеглу та пафосно вийшов з транспорту. "Інноваційний" вихід чоловіка та подальший епічний фінал ролика на камеру висміяли користувачі Інтернету.

Сам блогер не помітив, що його знімають на камеру та продовжив перебувати в образі, як це видно на оприлюдненому ролику в Reddit.

Відео чоловіка стало вірусним — набрало понад 30 тис. реакцій на платформі. На кадрах можна побачити, як чоловік у сорочці стоїть наприсідки та ставить свій смартфон на цеглу.

Після цього блогер йде до автобусу, а за ним зачинаються двері. Потім починають зйомки ролика, які почали викликати сміх в оператора — чоловік на пафосі виходить з автобуса, одягає піджак і стає у відповідну позу.

Після показу впевненості в собі, чоловік стоїть у кадрі ще кілька секунд, однак потім стається неймовірне. У кадр в'їжджає позашляховик, яка переїжджає своїми колесами смартфон, спертий на цеглу.

Власник гаджета з нерозуміння розводить руками, а оператор ролика та присутні поруч з ним людьми не стримують сміху від побаченого. Наразі відомо, що ці кадри були зняті навесні 2025 року, однак точне місце подій залишається дискутивним — одні юзери пишуть про КНР, другі — про Тайвань чи Сингапур.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери відверто глузувати та реготали від блогера-невдахи. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Лол, який йолоп!";

"Ахахахах. Це точно фейк";

"Боже, ще й на цеглу поставив? На дворі що, 2005 рік?";

"Дві поради, друже: купи штатив і не вимахуйся!";

"Натуральний блогерський крінж. Навіть не знаю, що тут додати";

"Це прикол 80 рівня. Як ти там, пафосний з піджаком?".

