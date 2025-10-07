Чоловік читав ранкову газету і на першій шпальті було його фото, але є один нюанс (відео)

Відомий американський влогер Тревор Норріс отримав ранкову газету з його фото на першій шпальті. Та коли він помітив, у якому розділі була світлина героя історії, він не зміг стримати здивування.

Виявилося, що фотографія чоловіка була поруч з кримінальною рубрикою, а при перегляді газети виходило так, що містер Норріс був злочинцем. Сам блогер комічно обіграв цю прикрість в своєму Instagram.

Ролик американця став дуже вірусним — набрав понад 10,3 млн переглядів. Відео починається з того, що сам блогер показує першу шпальту місцевої газети Sun Herald, на якій є фото героя історії.

"Я — на першій шпальті газети, але якою ціною?" — йдеться в підписі до вірусного ролика.

Сам Тревор був утішений, але згодом його настрій змінився. Виявилося, що поруч з заміткою про нього, була поміщена кримінальна історія, що сталася в штаті Міссісіпі.

Тому при прочитанні виходило наступне: "Підозрюваний в вбивствах продовжує "нормальне" життя в Міссісіпі", а поруч — було фото Тревіса в його автомобілі.

"Чому на фото я виглядаю так, ніби втікаю від усіх? Фото та газета — справжні, але просто смійтесь, усе нормально", — іронічно написав блогер.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео Тревора Норріса, його підписники відверто не стримували свого здивування від побаченого. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вітаю з виграною справою в суді й успіхом у соцмережах, лол";

"Твоя колишня часом не редакторка цієї газети?";

"Попри весь абсурд ситуації, найсмішніше — наскільки щасливим він виглядає на цьому фото. На цій першій шпальті відбувається занадто багато всього";

"Я — професійна верстальниця, і того, хто це робив, мають звільнити за таке";

"Це назавжди залишиться однією з найулюбленіших речей, які я бачила в Instagram".

