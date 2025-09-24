Блогер тричі прийняв душ, щоби спекатися запаху "найгіршої у світі страви" (відео)

Блогер з США Джеймс Еллінгворт вирішив провести знаменитий челендж з відкриттям шведського делікатесу "Сюрстрьомінг". Однак досвід виявився таким невдалим, що це змусило чоловіка вдатися до радикальних дій.

Американець каже, що йому довелося тричі митися в душі та чистити зуби, аби позбутися запаху страви, дегустацію якої оприлюднив на відео в своєму Instagram.

Ролик Джеймса став вірусним — зібрав 9,2 млн переглядів і 263 тис. лайків. Сам американець каже, що переглянув купу відео, де люди намагалися відкрити цю банку й ледве витримували запах, вже "не говорячи про те, щоб це їсти".

У відео Джеймс відкриває банку сюрстрьомінгу й одразу починає задихатися від огиди, а тому йому доводиться відійти подалі. Потім він кладе рибу на булочку з маслом і готується відкусити, але миттєво випльовує шматок, супроводжуючи це гучним блювотним рефлексом.

"Воно пахло так, ніби ви вилили рідкі екскременти на мертвого єнота. Запах був настільки жахливий, що мені довелося мити столові прибори сумішшю відбілювача, оцту й солі безліч разів. Я залишав їх у цьому розчині кілька днів, перш ніж сморід зник", — розповів менеджер компанії з продажу покрівлі виданню What’s The Jam.

Інфлюенсер із Луїзіани говорить, що це безперечно найгидотніше, що він коли-небудь куштував. Сам Джеймс припустив, що бляшанка сюрстрьомінгу була зіпсована, бо ще до відкриття вона здулася.

"На смак воно було точнісінько таке ж, як і на запах. Щойно торкнулося язика — мене знудило нестримно. Мені довелося прийняти душ — намилитися, змити й повторити тричі, а ще тричі почистити зуби", — зізнався чоловік.

Попри пережитий досвід, сам Джеймс не виключає, що спробує цю страву ще раз. Водночас він резюмує, що поважає всі культури світу, але точно не захоче найближчим часом повернутися до відомого делікатесу.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика Джеймса, низка юзерів розповіли про власний досвід вживання делікатесу, зокрема кілька шведів. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я сам ледве не блював, бачачи цю реакцію. Це просто капець";

"Як швед скажу вам, що в нас всі діляться на дві категорії: хто наминає залюбки та хто блює так, що світ не бачив";

"Той момент, коли бачиш і весь твій екстрим кудись зникає";

"Я завжди дивлюся на такі відоси, як їх ковбасить від цієї "рибки". Але попри все, це завжди кумедно".

