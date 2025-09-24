Блогер трижды принял душ, чтобы избавиться от запаха "худшего в мире блюда" (видео)

Блогер из США Джеймс Эллингворт решил провести знаменитый челлендж с открытием шведского деликатеса "Сюрстрёминг". Однако опыт оказался таким неудачным, что это заставило мужчину прибегнуть к радикальным действиям.

Американец говорит, что ему пришлось трижды мыться в душе и чистить зубы, чтобы избавиться от запаха блюда, дегустацию которого обнародовал на видео в своем Instagram.

Ролик Джеймса стал вирусным — собрал 9,2 млн просмотров и 263 тыс. лайков. Сам американец говорит, что пересмотрел кучу видео, где люди пытались открыть эту банку и еле выдерживали запах, уже "не говоря о том, чтобы это есть".

В видео Джеймс открывает банку сюрстреминга и сразу начинает задыхаться от отвращения, а потому ему приходится отойти подальше. Затем он кладет рыбу на булочку с маслом и готовится откусить, но мгновенно выплевывает кусок, сопровождая это громким рвотным рефлексом.

"Оно пахло так, будто вы вылили жидкие экскременты на мертвого енота. Запах был настолько ужасен, что мне пришлось мыть столовые приборы смесью отбеливателя, уксуса и соли множество раз. Я оставлял их в этом растворе несколько дней, прежде чем вонь исчезла", — рассказал менеджер компании по продаже кровли изданию What's The Jam.

Инфлюенсер из Луизианы говорит, что это определенно самое отвратительное, что он когда-либо пробовал. Сам Джеймс предположил, что жестянка сюрстреминга была испорчена, потому что еще до открытия она вздулась.

"На вкус оно было точно такое же, как и на запах. Как только коснулось языка — меня стошнило безудержно. Мне пришлось принять душ — намылиться, смыть и повторить трижды, а еще трижды почистить зубы", — признался мужчина.

Несмотря на пережитый опыт, сам Джеймс не исключает, что попробует это блюдо еще раз. В то же время он резюмирует, что уважает все культуры мира, но точно не захочет в ближайшее время вернуться к известному деликатесу.

В комментариях к вирусному ролику Джеймса, ряд юзеров рассказали о собственном опыте употребления деликатеса, в частности несколько шведов. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Я сам чуть не блевал, видя эту реакцию. Это просто капец";

"Как швед скажу вам, что у нас все делятся на две категории: кто уплетает с удовольствием и кто блюет так, что мир не видел";

"Тот момент, когда видишь и весь твой экстрим куда-то исчезает";

"Я всегда смотрю на такие видосы, как их колбасит от этой "рыбки". Но несмотря на все, это всегда забавно".

