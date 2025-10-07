"Меня трясет": мужчина узнал настоящую цену вещи, купленной на барахолке за $25 (фото)

Мужчина приобрел за 25 долларов легендарное офисное кресло Aeron от Herman Miller, стоимость которого в рознице достигает более 2000 долларов.

Один экономный пользователь Reddit признался, что "чуть не потерял сознание", когда понял, какую находку сделал в секонд-хенде.

Пользователь под ником u/Frosty-Present-7885 поделился своей находкой в сообществе r/ThriftStoreHauls, сопроводив снимок подписью: "25 долларов за Aeron, меня трясет".

На сайте Herman Miller кресло Aeron называют "символом эргономики современного офиса". Его уникальная сетчатая ткань обеспечивает вентиляцию и поддержку спины, а полностью регулируемые подлокотники и три размера позволяют адаптировать модель под любого человека.

Сейчас цена кресла на официальном сайте производителя варьируется от 1350 до 2415 долларов США (от 55 тысяч до 99 тысяч гривен).

На сайте Herman Miller кресло Aeron называют "символом эргономики современного офиса" Фото: Reddit

Эксперты по рабочему комфорту отмечают, что такие кресла не только повышают удобство, но и реально влияют на здоровье и продуктивность. Исследование Engage for Success показывает, что правильная осанка снижает усталость и повышает концентрацию.

Пользователи форума активно обсуждали находку в комментариях. Многие признались, что мечтали бы найти подобное кресло в комиссионке. Один комментатор поделился, что пользуется своим Aeron с 2002 года и до сих пор считает его "лучшей покупкой в жизни".

"Они явно не знали, что продают";

"Я сижу на таком по 10–12 часов в день — и ни грамма дискомфорта";

"25 долларов за Aeron — это просто чудо".

Ранее Фокус сообщал, что дешевая на вид семейная реликвия оказалась редким бриллиантом за 1,2 млн евро. Камень достался жительнице Италии от ее покойной бабушки. Лишь недавно она решила оценить реликвию и обратилась к специалистам аукционного дома Aste Bolaffi в Турине.

Также стало известно, что мужчина купил украшение за $5 и узнал, что оно стоит в сотни раз дороже. Как выяснилось позже, это было кольцо с опалом из 9-каратного золота весом 15 граммов.