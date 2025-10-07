"Мене трясе": чоловік дізнався справжню ціну речі, купленої на барахолці за $25 (фото)

Чоловік придбав за 25 доларів легендарне офісне крісло Aeron від Herman Miller, вартість якого в роздробі сягає понад 2000 доларів.

Один ощадливий користувач Reddit зізнався, що "мало не знепритомнів", коли зрозумів, яку знахідку зробив у секонд-хенді.

Користувач під ніком u/Frosty-Present-7885 поділився своєю знахідкою в спільноті r/ThriftStoreHauls, супроводивши знімок підписом: "25 доларів за Aeron, мене трясе".

На сайті Herman Miller крісло Aeron називають "символом ергономіки сучасного офісу". Його унікальна сітчаста тканина забезпечує вентиляцію і підтримку спини, а повністю регульовані підлокітники та три розміри дають змогу адаптувати модель під будь-яку людину.

Зараз ціна крісла на офіційному сайті виробника варіюється від 1350 до 2415 доларів США (від 55 тисяч до 99 тисяч гривень).

Експерти з робочого комфорту зазначають, що такі крісла не тільки підвищують зручність, а й реально впливають на здоров'я і продуктивність. Дослідження Engage for Success показує, що правильна постава знижує втому і підвищує концентрацію.

Користувачі форуму активно обговорювали знахідку в коментарях. Багато хто зізнався, що мріяв би знайти подібне крісло в комісійці. Один коментатор поділився, що користується своїм Aeron з 2002 року і досі вважає його "найкращою покупкою в житті".

"Вони явно не знали, що продають";

"Я сиджу на такому по 10-12 годин на день — і жодного грама дискомфорту";

"25 доларів за Aeron — це просто диво".

