Дождалась чуда: собака после трех лет в приюте наконец нашла дом (видео)

В течение трех лет Дежа не привлекала внимания потенциальных родителей, и работники центра для животных уже почти потеряли надежду. Однако на днях произошло невероятное — одна пара решила рискнуть, и не прогадала.

Related video

В течение более 1000 дней многие люди проходили мимо собаки, которой пришлось пережить стресс за время в приюте, говорится в заметке Patty Baker Humane Society Naples (PBHSN) в Facebook.

Несмотря на это, желающих взять ее домой не находилось. В течение трех лет пес видел, как другие животные получают семьи, а посетители даже не останавливаются возле ее клетки.

"Сначала она была очень напугана. Но со временем Дежа снова начала доверять людям" — рассказала Стефани Льюис из PBHSN в комментарии Newsweek.

Льюис верила, что все, в чем нуждается Дежа, — это шанс проявить себя вне давления приюта. Женщина была убеждена, что настоящая личность собаки проявится, когда она рядом с людьми.

"Несмотря на то, что ее почти три года никто не замечал, Дежа полна любви и радости. Она заслуживает быть единственным любимцем в доме, где сможет сиять", — говорится в заметке приюта.

Стефани мечтала, что однажды пес получит дом с двориком — чтобы могла быть как "партнером для просмотра сериалов", так и веселой подругой для игр. И это произошло: Дежа попала в семью, которая взяла ее в так называемом формате "foster-to-adopt" — временно, с намерением приютить.

"Она — самая милая собака в мире. Она послушная, никогда не убегает, просто хочет быть рядом. Даже в мастерскую ходит за мной и уже устроила там себе место! Когда поняла, что есть гектары земли для бега, сразу прыгнула в траву", — рассказали новые владельцы.

Ранее Фокус рассказывал, как коты отреагировали на возвращение собаки от ветеринара. Реакция животных стала вирусной в сети и вызвала волну эмоций среди пользователей.

Впоследствии стало известно, что реакция собаки на новую опекуншу завирусилась в сети. История микса питбуля и терьера Шибы была полна тяжелыми моментами, когда собаке пришлось почти три года ждать пристанища.