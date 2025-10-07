Дочекалася на диво: собака після трьох років у притулку нарешті знайшла дім (відео)

Протягом трьох років Дежа не привертала уваги потенційних батьків, і працівники центру для тварин уже майже втратили надію. Однак днями сталося неймовірне — одна пара вирішила ризикнути, і не прогадала.

Протягом понад 1000 днів багато людей проходили мимо собаки, якій довелося пережити стрес за час в притулку, йдеться в дописі Patty Baker Humane Society Naples (PBHSN) в Facebook.

Попри це, охочих узяти її додому не знаходилося. Протягом трьох років пес бачив, як інші тварини отримують сім’ї, а відвідувачі навіть не зупиняються біля її клітки.

"Спочатку вона була дуже налякана. Але з часом Дежа знову почала довіряти людям" — розповіла Стефані Льюїс із PBHSN у коментарі Newsweek.

Льюїс вірила, що все, чого потребує Дежа, — це шанс проявити себе поза тиском притулку. Жінка була переконана, що справжня особистість собаки проявиться, коли вона поруч із людьми.

"Попри те, що її майже три роки ніхто не помічав, Дежа сповнена любові й радості. Вона заслуговує бути єдиним улюбленцем у домі, де зможе сяяти", — йдеться з дописі притулку.

Стефані мріяла, що одного дня пес отримає будинок із двориком — щоб могла бути як "партнером для перегляду серіалів", так і веселою подругою для ігор. І це сталося: Дежа потрапила у сім’ю, яка взяла її у так званому форматі "foster-to-adopt" — тимчасово, з наміром прихистити.

"Вона — наймиліша собака у світі. Вона слухняна, ніколи не тікає, просто хоче бути поруч. Навіть у майстерню ходить за мною й уже влаштувала там собі місце! Коли зрозуміла, що має гектари землі для бігу, одразу стрибнула в траву", — розповіли нові власники.

