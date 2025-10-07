Женщина принесла домой заказ из McDonald's: необычное "ограбление" попало на камеру (видео)

Простая поездка домой из McDonald’s обернулась для одной владелицы собаки неожиданным "ограблением на лету" прямо у входной двери.

Related video

На видео, которое быстро стало вирусным в TikTok, кокер-спаниель по кличке Тики ловко подпрыгнул и выхватил бургер прямо из рук своей хозяйки.

Женщина, опубликовавшая ролик, с юмором обратилась к сети быстрого питания, добавив в подписи: "McDonald’s, можно мне ваучер на новый бургер?". Камера зафиксировала момент, когда хозяйка подходила к двери с пакетом еды, а Тики внезапно прыгнула и схватила бургер с идеальной точностью.

Зрители были в восторге от проделки собаки, а большинство комментаторов встали на сторону Тики. "Как любитель спаниелей, считаю, что держать еду на такой высоте — это уже ваша ошибка", — написал один пользователь. Другой добавил: "Вы буквально направили бургер прямо ей в рот — она невиновна!".

Хотя поступок Тики вызвал улыбки, эксперты напоминают, что привычка красть еду у собак довольно распространена. Американский клуб собаководов (AKC) называет это "серфингом по столу" и предупреждает, что подобное поведение может быть опасным — питомцы рискуют съесть что-то токсичное.

Специалисты советуют не оставлять еду в зоне досягаемости, а во время готовки отвлекать питомца игрушкой или лакомством. Также важно обучать собаку альтернативному поведению и ограничивать ее доступ к столам и кухонным поверхностям.

Ранее Фокус сообщал, что собаку, сбежавшую во время шторма нашли за 3218 км от дома, спустя 2 месяца. История пугливого пса по кличке Опи, помеси корги и овчарки, напомнила его хозяйке и пользователям соцсетей, что никогда не стоит терять надежду.

Также стало известно, что женщина шла к двери и вдруг поняла, что за ней наблюдают с крыши дома. Жительница США испытала настоящий шок, когда, вернувшись домой с работы, увидела двух своих питомцев.