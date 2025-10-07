Жінка принесла додому замовлення з McDonald's: незвичайне "пограбування" потрапило на камеру (відео)

Проста поїздка додому з McDonald's обернулася для однієї власниці собаки несподіваним "пограбуванням на льоту" просто біля вхідних дверей.

На відео, яке швидко стало вірусним у TikTok, кокер-спанієль на прізвисько Тікі спритно підстрибнув і вихопив бургер прямо з рук своєї господині.

Жінка, яка опублікувала ролик, з гумором звернулася до мережі швидкого харчування, додавши в підписі: "McDonald's, можна мені ваучер на новий бургер?". Камера зафіксувала момент, коли господиня підходила до дверей з пакетом їжі, а Тікі раптово стрибнула і схопила бургер з ідеальною точністю.

Глядачі були в захваті від витівки собаки, а більшість коментаторів стали на бік Тіки. "Як любитель спанієлів, вважаю, що тримати їжу на такій висоті — це вже ваша помилка", — написав один користувач. Інший додав: "Ви буквально спрямували бургер прямо їй у рот — вона невинна!".

Хоча вчинок Тікі викликав посмішки, експерти нагадують, що звичка красти їжу у собак досить поширена. Американський клуб собаківників (AKC) називає це "серфінгом по столу" і попереджає, що подібна поведінка може бути небезпечною — вихованці ризикують з'їсти щось токсичне.

Фахівці радять не залишати їжу в зоні досяжності, а під час готування відволікати вихованця іграшкою або ласощами. Також важливо навчати собаку альтернативної поведінки та обмежувати його доступ до столів і кухонних поверхонь.

