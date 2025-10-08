Женщина купила ожерелье за $10 и узнала, что это настоящий черный жемчуг (фото)

Женщина купила винтажное ожерелье всего за 10 долларов в секонд-хенде и неожиданно выяснила, что это настоящий пресноводный черный жемчуг.

Покупательница поделилась своей находкой на популярном Reddit под ником u/Rinne18. В публикации она рассказала, что заметила необычное украшение в магазине Value Village и решила купить его "на удачу".

На следующий день женщина заехала к ювелиру, чтобы отремонтировать несколько старых украшений, и заодно показала новое ожерелье, купленное за 10 долларов (413 гривен).

"Он сразу сказал, что это настоящий пресноводный жемчуг. С этим приобретением я, кажется, исчерпала всю свою удачу на год", — рассказала она.

Женщина купила винтажное ожерелье всего за 10 долларов в секонд-хенде Фото: Reddit

Пост быстро набрал популярность на Reddit, получив более 4200 лайков и сотни комментариев от пользователей, восхищенных редкой находкой. Многие признались, что теперь тоже захотели заглянуть в ближайший секонд-хенд.

"Это чудесная находка! Они прекрасны! У меня есть похожее ожерелье от бабушки, и честно — черный жемчуг выглядит куда изысканнее белого", — написала одна из участниц обсуждения.

Другие пользователи делились советами, как можно модернизировать украшение: сделать из него браслет или добавить серебряные вставки. Сама владелица призналась, что жемчужины сидят довольно плотно, поэтому она подумывала удлинить ожерелье, но идея носить его как браслет показалась ей "просто гениальной".

Ювелиры советуют покупателям обращать внимание на вес, текстуру и качество застежек — именно эти признаки чаще всего выдают настоящие изделия.

Ранее Фокус сообщал, что дешевая на вид семейная реликвия оказалась редким бриллиантом за 1,2 млн евро. Камень достался жительнице Италии от ее покойной бабушки. Лишь недавно она решила оценить реликвию и обратилась к специалистам аукционного дома Aste Bolaffi в Турине.

Также стало известно, что мужчина купил украшение за $5 и узнал, что оно стоит в сотни раз дороже. Как выяснилось позже, это было кольцо с опалом из 9-каратного золота весом 15 граммов.