Жінка купила намисто за $10 і дізналася, що це справжні чорні перли (фото)

Жінка купила вінтажне намисто всього за 10 доларів у секонд-хенді і несподівано з'ясувала, що це справжні прісноводні чорні перли.

Покупчиня поділилася своєю знахідкою на популярному Reddit під ніком u/Rinne18. У публікації вона розповіла, що помітила незвичайну прикрасу в магазині Value Village і вирішила купити її "на удачу".

Наступного дня жінка заїхала до ювеліра, щоб відремонтувати кілька старих прикрас, і заодно показала нове намисто, куплене за 10 доларів (413 гривень).

"Він одразу сказав, що це справжні прісноводні перли. З цим придбанням я, здається, вичерпала всю свою удачу на рік", — розповіла вона.

Пост швидко набрав популярність на Reddit, отримавши понад 4200 лайків і сотні коментарів від користувачів, захоплених рідкісною знахідкою. Багато хто зізнався, що тепер теж захотів зазирнути в найближчий секонд-хенд.

"Це чудова знахідка! Вони прекрасні! У мене є схоже намисто від бабусі, і чесно — чорні перли мають набагато вишуканіший вигляд, ніж білі", — написала одна з учасниць обговорення.

Інші користувачі ділилися порадами, як можна модернізувати прикрасу: зробити з неї браслет або додати срібні вставки. Сама власниця зізналася, що перлини сидять досить щільно, тому вона подумувала подовжити намисто, але ідея носити його як браслет здалася їй "просто геніальною".

Ювеліри радять покупцям звертати увагу на вагу, текстуру і якість застібок — саме ці ознаки найчастіше видають справжні вироби.

Раніше Фокус повідомляв, що дешева на вигляд сімейна реліквія виявилася рідкісним діамантом за 1,2 млн євро. Камінь дістався мешканці Італії від її покійної бабусі. Лише нещодавно вона вирішила оцінити реліквію і звернулася до фахівців аукціонного дому Aste Bolaffi в Турині.

Також стало відомо, що чоловік купив прикрасу за $5 і дізнався, що вона коштує в сотні разів дорожче. Як з'ясувалося пізніше, це була каблучка з опалом із 9-каратного золота вагою 15 грамів.